DEPORTES: Vinotinto ya conoce su camino a recorrer para lograr el objetivo de Qatar

Dudamel fue quien entre 2012-2013 obtuvo un segundo lugar Sudamericano para clasificar a la sub 17 a su primer mundial entre 2015-2019 con la sub 20 logro un tercer lugar en el sudamericano y una final mundial quedando sub campeón (2017) siendo el único equipo sudamericano en llegar a esta instancia en cualquier categoría en este ciclo olímpico.