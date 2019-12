ESPECTÁCULO: Con su tema “Duro” ft. Annybell: Karliam deja salir su sensual alyer EGO. VIDEO.

Haciendo gala de su lado más atrevido, la joven artista venezolana lanza su sexto sencillo musical, y lo hace con un sorprendente cambio en su estilo y acompañada de otra talentosa cantante, a quien la une una gran amistad y el mismo amor por la música urbana.





Prensa. Vía Florencio Martinez.





Reggaetón DURO es lo que trae KARLIAM en su nuevo sencillo promocional, con una interesante propuesta entre lo actual y los orígenes de este ritmo que se ha convertido en el género más relevante en el mercado latino.









DURO fue escrito, mezclado y producido por Big Ben Mundial, logrando un resultado que enganchó definitivamente a Karliam, pues el tema es una especie de homenaje a los artistas del género que ella admira, entre los que destacan: Karol G, Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam, Tito el Bambino, Ivy Queen, La Rosalía, entre otros.





Por si fuera poco, Karliam quiso darle a este tema un plus, concebido desde la óptica de la mujer, y quién mejor que otra figura femenina para formar parte de un feat. particular. Por ello no tuvo duda en proponérselo a la talentosa cantante Annybell, quien quedó fascinada con este tema que promete ser un Hit.





Tras tener listo el sencillo, se realizó el videoclip que le acompañaría, fue la propia Karliam reunió una serie de ideas que deseaba plasmar en una sola producción, a la cual se une la destacada productora audiovisual, Karen Bompart, quien tras pulir el concepto de Karliam, consiguió la locación perfecta para llevar a cabo el rodaje del videoclip de DURO, el pasado sábado 26 de octubre, en San Antonio de Los Altos, Edo. Miranda, en una jornada que abarcó 12 horas continuas de labores, pero que dio como resultado un trabajo impecable y de gran impacto.





El videoclip, al igual que el tema musical, buscaba de alguna manera rendir homenaje a los grandes exponentes del reggaetón, inspirándose así en los materiales de esos importantes artistas.





“La parte en la que aparezco con dos chicos, uno a cada lado fue muy divertida y atrevida... Yo le hablé a Karen de lo que se me había ocurrido y le mostré varios videos de artistas que admiro en el género como Nicky Jam, Yvi Queen, etc, y ella, rápidamente captó la idea y lo convirtió en este producto tan maravilloso. Es lo más atrevido que hecho, me sorprende porque lo veo y siento que esa no soy yo, es como alguien más, pero me encanta… es como mi alter ego”, comenta Karliam acerca de su más reciente videoclip.





Sin duda alguna DURO muestra una faceta de Karliam hasta ahora desconocida por todos, incluso por ella, pero con la cual se ha sentido muy a gusto.





