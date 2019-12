MUNDO: Relator de la CIDH denuncia como “sistemática” violación a la prensa libre en Venezuela.

Prensa. Vaonoticias.





La libertad de información y de expresión han venido sufriendo un constante y sistemático deterioro en Venezuela durante los últimos años. Esta es la conclusión a la que ha llegado Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el cierre de tradicionales, reconocidas y grandes empresas periodísticas del país, además de la expulsión del país de medios como NTN24 y CNN en español.





Según Lanza, “a través de una cantidad de instrumentos que se han puesto en práctica de modo más o menos sistemático para suprimir, justamente, un trabajo libre de la prensa, de la oposición, de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos”, se ha venido socavando el derecho a la libre expresión en el país, con especial énfasis en los últimos ocho años.





Pero no sólo la prensa tradicional sufre ataques en este país. A decir del relator de la CIDH, la Internet también es amenazada, sobre todo en momentos de manifestaciones y protestas que es cuando la colectividad necesita estar más informado.





Nathaly Salas Guaithero (V-360): Hablemos de Venezuela. En esta oportunidad, ¿cuál es la evaluación actual que usted hace de la situación de la libertad de expresión y la libertad de información en ese país?.





Edison Lanza: Bueno, no se puede hablar, me parece, de la situación de Venezuela hoy, sin hablar de lo que ha venido pasando. Yo diría, en los últimos siete y ocho años, que es un constante ataque y deterioro contra las bases de la libertad de expresión y de la prensa libre en Venezuela por parte del gobierno. Esto es a través de una cantidad de instrumentos que se han puesto en práctica. Yo diría de modo más o menos sistemático según los políticos en Venezuela para suprimir, justamente, un trabajo libre de la prensa, de la oposición, de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.





V360: ¿Cree usted que este hecho de la misma situación económica, de su complejidad y del aumento de sueldo podría, de alguna manera, solapar lo que es la acción del gobierno, como tal, en contra de estos medios?.





Edison Lanza: Yo creo que, justamente, hay un conjunto de reglas que afectan la sustentabilidad de los medios y que son puestas por el gobierno. El tema del dólar, el tema del papel. El papel es un monopolio del Estado y se distribuye con criterios políticos. A los medios que son afines, se les otorga papel y a los medios que son críticos, se les retacea, ¿verdad?. La publicidad oficial que debería ser de distribución objetiva y no discriminatoria, según la línea editorial, notoriamente se distribuye de forma arbitraria y discriminatoria en el caso de Venezuela. Y si a esto le sumamos la crisis económica que afecta a los medios de comunicación y estos cambios bruscos del salario por decisión del gobierno; esto obviamente es un cóctel imposible de soportar para la sustentabilidad económica de cualquier medio, que debe tener un piso de sustentabilidad y el Estado, como es tan importante la prensa en una democracia, debería también estar mirando cuando afecta directamente a los medios.





V360: El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela señalaba cuarenta y cuatro violaciones en lo que va del año, a lo que es el acceso a la información, específicamente destacan el acceso a la telefonía móvil y a la Internet. ¿Cuál ha sido la evaluación que ustedes hacen de este “apagón digital” que pudiera tener Venezuela?.





Edison Lanza: Quiero también felicitar a las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela que trabajan, específicamente, en temas de la libertad de expresión, que han hecho un trabajo extraordinario porque nos informan de cosas que nosotros muchas veces no podemos llegar a ver en la realidad porque no podemos ingresar. Hemos pedido, con la comisión, ir a Venezuela y todavía no se nos ha habilitado a ir. Pero, evidentemente, están documentando con algunas ayudas tecnológicas también, distintas formas de afectar la Internet, en algunos casos a través directamente de apagar, durante protestas y manifestaciones, la Internet y en el otro caso, bloqueando sitios que son muy importantes para el derecho a la información de las y los venezolanos. También finalmente con, digamos otro tipo de ataques o interferencias a sitios web, y con bajarle el ancho de banda, por ejemplo, a la Internet y, por lo tanto, a las redes sociales en los momentos críticos de protesta o manifestaciones públicas y también, ya directamente el bloqueo completo de algunos canales como NTN24, CNN y demás.





