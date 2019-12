TÁCHIRA: Laidy Gómez: “Que tengan el control en el Táchira, no es más que una fábula política”.

Prensa. Gobernación del Táchira.





Afirmar que se tiene el control político del estado Táchira, no es más que una “fábula política” producto de un lapsus mental de quien ha sido impuesto por el régimen, “el control político y las realidades políticas se demuestran contando al pueblo en las elecciones, por eso es que estamos pidiendo un CNE transparente y libre que nos permita participar en un proceso electoral en igualdad de condiciones y allí veremos quien tiene el control político y el afecto de los tachirenses”.





Así lo señaló la gobernadora Laidy Gómez quien invitó a quienes aseguran tener el control en la entidad a que vayan al Seguro Social, donde los pabellones y la Unidad pediátrica se encuentran cerrados “y pregunten si tienen el control político del que tanto hablan, o también pueden ir a los supermercados donde hay comida, pero no hay plata para comprar, o preguntarle a los empleados públicos que cobraron sus aguinaldos y no les alcanzaron ni para un mes de mercado”.





El que tiene los votos-aseguró Gómez- no le da miedo contarse y mucho menos ir a los hospitales, a las comunidades, a los supermercados “ahí es que se demuestra el control político, no es un tema de debate sino de números, y la matemática es exacta, por eso es que estamos solicitando un proceso electoral libre y transparente”





La mandataria regional aseguró que el único control que tienen esos señores, sin duda alguna, “es el control de las trochas fronterizas por donde pasa el combustible de contrabando, así como el dominio de quienes tienen las armas, y por supuesto de quienes se visten de verde, con el uniforme de las Fuerzas Armadas”.