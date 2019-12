VENEZUELA: Romel Guzamana: Intentar disolver a la Asamblea Nacional es atacar a los venezolanos

Prensa. Voluntad Popular.





El diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular y representante de las poblaciones indígenas, Romel Guzamana, aseguró que los intentos del régimen usurpador, de disolver el Parlamento constituyen un ataque directo a los venezolanos, porque los diputados son la representación más directa de la ciudadanía.





“Disolver la Asamblea Nacional es meterse con el pueblo venezolano y estar a la par con el narcotráfico y el régimen que usurpa el poder. Es un imperativo de la destrucción de la dignidad de los ciudadanos. No hay excusas para atacar al parlamento, porque aquí están los verdaderos diputados de la democracia, quienes con mucho esfuerzo siguen dando la cara”





Las declaraciones las ofreció durante el debate sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de disolver la Asamblea Nacional, realizado en Sesión Extraordinaria, a propósito de la última sentencia emitida por el falso Tribunal Supremo de Justicia, para hostigar a los parlamentarios Jorge Millán, Luis Stefanelli, Carlos Lozano y Hernán Alemán, así como la reciente persecución emprendida contra la diputada Yanet Fermín, señalada de delitos que no ha cometido y que carecen de fundamento.





Con relación a la Operación Alacrán en sus fases uno y dos, Guzamana señaló que es un intento de golpe de Estado al parlamento, que no tiene futuro porque ya quedó al descubierto. “El golpe se lo están dando a los hospitales que no tienen insumos, a las madres que no tienen para darles de comer a sus hijos; y al bolsillo de todos los venezolanos. La Operación Alacrán fracasó, porque falleció al nacer”.





El parlamentario recordó que la Constitución de Venezuela ha sido violada miles de veces por los mismos que la impulsaron, pese a eso los dirigentes de la unidad siguen firmes defendiéndola y la usarán para hacer valer los derechos y lograr la democracia en el país.





“Los diputados que estamos presentes en este parlamento le vamos a dar nuestro voto para la reelección a Juan Guaidó, porque es un principio ciudadano y él representa la dignidad de Venezuela. Nosotros debemos dar la cara a los venezolanos y por eso Juan Guaidó seguirá siendo presidente encargado de la nación en el año 2020. Persiguen a los diputados de la democracia y siguen juramentando a los del chavismo. No pierdan su tiempo porque los parlamentarios de la unidad tenemos la mayoría y la vamos a ejercer el 05 de enero”.