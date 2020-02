APURE: Deporte Rey Apure cumple un año al aire por Calidad Fm 89.3

Desde los comienzos en aquel 31 AGOSTO 2014 en Audaz fm 94.5 son mucho las cosas que he realizado por nombrar radio a la vez de Audaz estaba en Fe y Alegría 103.7 con VINOTINTO QUEREMOS VERTE EN UN MUNDIAL, hubo la oportunidad de hacer tv con la misma Audaz pero no era el tiempo y aunque con altibajos fui avanzando ya para el 2015 el programa se hacía completamente en Fe y Alegría con el mismo nombre al cerrar este ciclo se abrió la oportunidad de un programa diario MUNDO DEPORTIVO que duro muy poco de ahi hubo un receso y para el 2016 LLEGA TODOS SOMOS VINOTINTO por Famosa 90.3 realizando un sueño trasmitir un juego en Mérida entre VENEZUELA y ARGENTINA una verdadera ODISEA vuelve otro receso largo hasta el 2019 23 de Febrero INICIA DEORTE REY APURE, no sé si será el proyecto final pero este ya lleva un año que se cumplirán este DOMINGO 23-02 por Calidad Fm 89.3, mientras sucedía lo antes descrito se me dio la oportunidad de hacer tv en CONTAC TV por poco tiempo, empecé como colaborador de SENDEROS DE APURE NET y ALGUNAS APARICIONES EN ENTREVISTAS POR NOTISEMANA y VISION APUREÑA también intentos en varios portales nacionales.

HOY EN DIA SIN QUERERLO SER REFERENCIA DEL DEPORTE EN APURE, sin buscarlo ahora falta mucho si es verdad pero ahi vamos.

GRACIAS