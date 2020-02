APURE: Información Futbolística de Guasdualito

I Torneo Inter Barrios Futbol 6 Categoría Sub 12 Año 2009-2010-2011 en la cancha Sintética de la Boyacá Guasdualito Municipio Páez Organizado por la Asociación Apureña de Futbol Copa Distribuidora Maidal C.A Con la participación de 10 Barrios de la Población Guasduliteña masificando el futbol en esta disciplina en los futuros semilleros vinotinto emblema sacado por el Fallecido Edgar caña Padre Ex Presidente del Club Barrio Tachira de apure donde humildemente formo parte en el inter clubes sub 15 Jhon Edward murillo jugador de la Vinotinto nacido en la Parroquia San Camilo hoy día con el club Tondela de Portugal. Asimismo. Informo Edgar Caña Junior la emoción de estos niños en cuanto al futbol a su corta edad y experiencia en campeonatos se busca que el joven aprenda se adapte más a las exigencias de un torneo al ver la competencia de otros niños de su edad el tema del Arbitro malla y conocimiento de las reglas actual del micro futbol...Barrios Participantes