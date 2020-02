APURE: Más información del deporte Llanero (Cápsulas)

que esta programado el mes de febrero. Cabe destacar que este club fue campeón el pasado 24 de noviembre nuestra categoría sub 15 se titulo campeón nacional en Sanare- Barquisimeto estado Lara.

Futsal: Trinidad Fc asistirá a nacional categorías sub 16 y sub 18

Futsal: Trinidad Fc asistirá a nacional categorías sub 16 y sub 18

Baloncesto: Palabras de Vilmary Brito ante decisiones arbitrales “ El mayor alcance de la injusticia es ser considerada cuando no lo es, la molestia que siento no es por la injusticia si no por el empeño con que muchos lo disfrazan tristemente nadie conoce el sacrificio y esfuerzo con que salimos a guerrear, Gracias a Dios el nombre que lleva mi equipo le hace honor primeramente a Dios

#

LABONANZA

Palabra que tiene mucho significado lo demás se lo dejo a mi señor Jesús.. Sin embargo, no dejo de decir que en cada encuentro debemos portarnos como profesionales. Aplicando la equidad, parcialidad, legalidad y así ser transparentes para que el Deporte sea más bonito y respetado.