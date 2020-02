SALUD: Duelo Migratorio en niños requiere de un proceso de contención anímica.

Agrega que, los procesos y promesas hechas a los hijos deben ser respetados, “ya que cada niño tiene una proceso diferente, ylo que está más en peligro ante este duelo es la confianza, dado que en él queda la duda de si volverá a ver a sus padres”, y que,si no pueden cumplirles, lo mejor es que no lo hagan “porque llenan al niño de unas expectativas que al no verse cumplidas generan una gran frustración, y desencadenan una cantidad de sintomatologías importantes en él”.