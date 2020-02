VENEZUELA: Tenemos 20 años sufriendo una tragedia que cada día se complica, asegura Alfredo Romero.

Romero aseguró que en el país, en referencia a las violaciones de derechos humanos, no puede decir que ha visto lo peor. “Siempre hay algo peor que ver, lamentablemente, al menos en Venezuela. En cuanto a los privados de libertad, existe soledad no solo para el prisionero, sino también para sus familiares. Vimos el caso de Rufo Chacón, que me causa frustración porque no tiene un remedio al menos a corto plazo, ni a mediano plazo. Rufo me dijo que quería ver al Ávila, ver a Caracas y los paisajes, y por eso me dijo que no lo sacara a pasear, porque iba a sentirse frustrado”.