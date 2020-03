AMAZONAS: CNP Apure-Amazonas rechaza que funcionario desprestigie a la prensa por informar sobre Covid-19 en Puerto Ayacucho.

Por favor, no crea en cualquier información que transmiten los opinadores locales, verifique la fuente y sobre todo, siempre dude, porque la maldad en estos tiempos difíciles no tiene límites. Lo recomendable es esperar con paciencia la información oficial confirmada, evite transmitir algún mensaje, cadena, audio o vídeo sin verificar su origen, por favor seamos responsables y colaboremos, esta es una situación de vida o muerte, no es un concurso de popularidad.