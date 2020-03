APURE: Diputado Lippa dijo que hay sobradas razones para protestar en toda Venezuela el 10 de Marzo.

Asimismo,señaló el parlamentario que representa al estado Apure en laasamblea nacional legitima, “también a las personas del barrio que no lellegala bombona degas, a los que no le llega el internet, a los queno tienenmedicina, ya los que no tienen las posibilidades de ira la educación. A los que no tienelaposibilidad de llegar la hora indicada por realizar una cola y echar gasolina.A todos ellos, los invito que se exprese, que haga su solicitud”.