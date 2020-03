APURE: La estimulación sensorio -motriz como terapia de ayuda a la salud física en niños con parálisis cerebral. (Entrevista)

Prensa. Senderos de Apure.net.





Otorga la eventualidad de “retroalimentación” entre el niño y su mundo. La Parálisis Cerebral es un trastorno de características individuales muy diversas producido por una lesión cerebral permanente y no progresiva durante el desarrollo encefálico. La terapia de estimulación sensorio –motriz, involucra el camino a una vida familiar significada en imágenes, sonidos, incluso palabras, etc.Otorga la eventualidad de “retroalimentación” entre el niño y su mundo.









En entrevista realizada a la Especialista de Educación Especial profesora Iraima Carmona, docente del Instituto de Educación Especial Biruaca, quien se encarga de realizar terapias de estimulación sensorio –motriz a los niños y niñas con parálisis cerebral.









afirma Carmona, que la Terapia de Estimulación sensorial- motriz; consiste en la estimulación de todos los sentidos (gusto, olfato, vista, oído tacto) todos y cada uno de ellos, mediante persuasiones y movimientos significativas controladas, dejando al niño libertad para examinar todos sentidos a fin de regenerar e aumentar la inteligencia del niño, optimar la aptitud de vida, favorecer las relaciones sociales, renovar la comunicación, desarrollar la investigación del medio y regenerar su autoestima, entre otros.









Es por eso, que Carmona recomienda la estimulación sensorio -motriz como terapia de ayuda a la salud física en niños con parálisis cerebral. "Primariamente ayuda la comunicación social, a la expresión y manifestación de sus emociones y necesidades, beneficia el desarrollo personal y a su igualdad como individuo, ayuda a la actividad física y la motricidad fina, asimismo a la libertad, la percepción, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la segregación del reglamentaria y ayuda a la prosperidad de la creatividad natural."









Sabemos, afirma Carmona “¡La Parálisis Cerebral no tiene cura ¡”,” como apasionada del tema he realizado muchas lecturas y he aprendido que el principal del medicamento es el AMOR, el amor que cada ciudadano puede darle es el progreso a esta vulnerable población”. Es importante realizar terapias de estimulación sensorio -motriz y entretenimiento físico e intelectual con el resultado de beneficiar a todo su entorno en la comunicación con su medio ambiente social y lograr una vida plena.









Carmona dice “actualmente nos encontramos en un país que se ha preocupado por la formación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, dándoles la oportunidad de recibir una educación inclusiva con el objetivo de romper toda barrera que impide o limita adquirir el aprendizaje.





Para Carmona es importante “El beneficio del bienestar pleno físico, social y emocional va unido a la satisfacción de una cadena de necesidades propias del niño, el niño con parálisis cerebral requiere de un tratamiento especial, de dedicación, de educación escolar, pero sobre todo de amor”.









De esta manera Carmona, expresa que es "transcendental que los padres y representantes, en conjunto, cumpliendo con el trinomio de familia-escuela-comunidad entiendan las necesidades del que el niño realice su terapia a diario, y motivarlo para que el niño adquiera conciencia de sus progresos, lo que se logrará mediante una reciprocidad correspondiente de todos los interesados, con inserción de la familia del niño."









Finalmente, la profesora Carmona, dice que “los niños con parálisis cerebral, que recibieron terapia superaron a los niños que recibieron fisioterapia convencional en todas las medidas de éxito, inclusive cuán bien podían mover sus brazos luego de la terapia y su capacidad de hacer nuevas tareas durante el estudio y luego en su casa con sus familias”.









Haciendo un llamado a todos los entes involucrados, a la familia, a la escuela y a la comunidad a realizar mayores esfuerzos y dedicación en la aplicación de la terapia para la estimulación sensorio –motriz, a esta hermosa población de niños y niñas con parálisis cerebral.









Rosa López Redacción: Pasante de UBV.Rosa López