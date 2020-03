FRONTERA: Grupos terroristas y criminales actúan impunemente en las fronteras fluviales de Venezuela

“Ellos pretendían llevarme a un río llamado Simonero, que queda en Los Pijiguaos, con la intención de asesinarme porque al momento en que ellos me levantan yo oí cuando el colombiano, después que me estaba ahorcando con el resto de mecate sobrante con que yo estaba amarrado, dijo:-vamos a matar aquí mismo a este perro, y oí cuando una de las personas dijo:- No, no, no, vamos a llevarlo para Simonero… Simonero es un río donde los propios residentes han sido desplazados por la guerrilla, la gente vivía a orillas del río, había inclusive una señora que tenía un kiosco que hacía sopa todos los sábados para la gente que iba a bañarse al río, y todos, todos fueron sacados de allí, y allí es donde opera la guerrilla ELN”.