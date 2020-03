MUNDO: Mejores videojuegos de 2020

Prensa. El Tubazo Digital.

Cada nuevo año viene cargado con novedades atractivas para los amantes de los inventos que tienden a hacer la vida más fácil a sus usuarios. El mundo de las atracciones virtuales no se queda atrás en la creación de los mejores videojuegos de 2020.

Son muchos los juegos que abarrotarán las tiendas este año 2020 para complacer los gustos más exquisitos de quienes les gusta disfrutar esta aventura. Son millones de usuarios que se conectan en el mundo de las redes para pasar momentos gratos y hacer grandes inversiones.

En este trabajo, se presentan diferentes alternativas de distracción por medio de una consola que se activa con un simple movimiento de las manos.

1) Ori and the Will of the Wisps

Se trata de la continuación de las aventuras iniciadas en Ori and the Blind Forest, comercializado por Moon Studios. Es una secuela que ofrece un perfecto estilo visual en colaboración de la empresa Microsoft Studios, con un lanzamiento para Xbox One y PC.

2) Dreams

Es una estrategia de juego desarrollado por Media Molecule en colaboración con Sony Interactive Entertainment especialmente para PlayStation 4.

Es un juego que explota la creatividad a un nivel máximo con aires de libertad con nuevos mundos en tres dimensiones para jugar y deleitarse.

3) Nioh 2

Esta es la continuación de Team Ninja, videojuego que remonta a las batallas en el período Sengoku y en la mitología de los yokai.

Esta versión marca la posibilidad de enfocar el poder de los seres espirituales para usarlos en la lucha del bien contra el mal.

4) Borderlands 3

Como su nombre lo indica, es la tercera entrega de esta reconocida saga de juegos de ciencia ficción enmarcada por la acción. Se caracteriza por el humor negro resaltante en esta serie desde sus inicios, donde salen a relucir diferentes tipos de armas habidas y por haber.

Su modo como multijugador cooperativo es otro de sus elementos que atrae la atención en este mundo de acción imaginaria a través de la tecnología.

5) Animal Crossing: New Horizons

Este juego promete superar las expectativas de millones de fans de esta serie en todo el mundo. En este caso, los jugadores comienzan una nueva vida en una isla desierta, una de sus principales novedades es la invención y recopilación de recursos.

6) Half-Life: Alyx

Luego de 15 años del estreno de Half-Life 2, referencia de los videojuegos, de nuevo se podrán recorrer las calles de la Ciudad 17. En esta oportunidad, la aventura será más retrospectiva que nunca con esta nueva forma de sumergirte en el mundo virtual de las consolas de juego.

Videojuegos y casinos

Esta síntesis de los mejores de videojuegos de 2020, es sólo una referencia de la variedad existente en el mercado y a disposición del público. Los videojuegos forman parte de importantes empresas que contribuyen al desarrollo tecnológico e industrial de grandes ciudades en el planeta. Además, en la web también tienes la posibilidad de encontrar la opción de casino en línea , con infinitas posibilidades de participar, jugar y ganar. Lo más importante de todo, sin moverse de su casa o lugar de trabajo.