OPINIÓN: El Derecho de Informar y el Covid-19 por Levy Benshimol R.

A la Gobernadora de Delta Amacuro y a lo que obstaculizadores y violadores del Derecho Humano pautado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (art.337, 58,57,) que tiene el pueblo de ser debidamente y cumpliendo con mis principios éticos, y mis valores como ciudadano, y de periodista, para debida información y fines divulgativos, en estos momentos de crisis por la pandemia covid19, les envíos estas recomendaciones preventivas. Para contribuir a la no propagación del covid19, • Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por 1 minuto o con desinfectante gel a base de alcohol por 20 segundos• Mantenga una distancia mínima de 1metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca• Usted y las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.• Permanezca en casa si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales”. A. los Colegas, si no están en funciones de Periodistas,, quédate en tu casa, si lo están cumpliendo con el derecho del pueblo de estar debidamente informado, sean responsable, en la búsqueda y elaboración de la información, sé orientador en su publicación y sean guía para que contribuyas a evitar que se siga propagando covid19 y no se expongan a ser infestados, una noticia no vale tal exposición. Tu Salud Vale, Cuídate de la Coronavirus. .