SUR: CNP Apure-Amazonas deploró amenazas del Jefe de la Zodi de esa entidad contra Periodista Alejandro Acosta.

Al periodista Acosta le resulta insólito que “el militar más importante de la región” lo haya citado a una entrevista “para amedrentarme y asustarme por mis denuncias públicas. Me defendí como es lo normal, pero luego el general le ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que me detenga. Me privaron de libertad durante cinco horas”. Acosta está seguro de que “lo dejaron en libertad por presión política”, porque es un dirigente de la oposición en la zona.