TÁCHIRA: Mujeres del Táchira rompieron el silencio ante la desidia.

“Ya está bueno, me siento ofendida porque nosotros los pacientes renales corremos el riesgo de morir si estamos conectados a la máquina cuando se va la energía eléctrica y por mi estado de salud no consigo trabajo en ningún lado y no dependo de ninguna ayuda económica. Tengo que vender café, pasteles y otro tipo de productos para poder solventar las necesidades de mi hogar y mi enfermedad”.