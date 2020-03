VENEZUELA: Mil venezolanos recibieron donación de Taiwán para prevenir el coronavirus.

Prensa. La Patilla.com.





Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela – Taiwán, entregó la donación del país asiático, mil tapabocas en cinco estaciones del Metro de Caracas (Plaza Sucre, Pérez Bonalde, Plaza Venezuela, Chacao y Petare) como medida de prevención a la pandemia coronavirus.









El Coordinador de la delegación venezolana, diputado Jesús Yánez aseguró que el país no está preparado para combatir el COVID19 y que la medida de suspender vuelos provenientes de Europa y Colombia se debió tomar hace dos semanas atrás “incluso previendo lo que ya como Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela- Taiwán habíamos denunciado desde enero”.









Yánez resaltó que el metro es un medio de transporte utilizado por gran parte de la población, “es un caldo de cultivo para la pandemia por la aglomeración de gente en espacio cerrado si llegase a conocerse de algún caso positivo”.









Insistió que Venezuela no cuenta con un sistema de salud óptimo, por tal razón, no funciona un plan de prevención frente a la magnitud del coronavirus “el Estado venezolano no tiene como responderle a un ciudadano si llega a estar contagiado”.