FARÁNDULA: Alicia Banquez vive una historia de amor gitano

La cantante venezolana es la artista número uno del Record Report con el tema ‘El perdón’ y estrena ‘Mi historia entre tus dedos’, su segundo sencillo a dúo con Chico Castillo (The Gipsy)

Prensa. Producciones HAF

El confinamiento en la Isla de Margarita tras rodar el videoclip de ‘El perdón’, tema originalmente popularizado por Nicky Jam y Enrique Iglesias-, no fue un impedimento para que la cantante venezolana Alicia Banquez desarrollara los planes de su lanzamiento como solista.





Al contrario, aprovechó su estadía e impulsó su carrera desde la Isla, bajo la supervisión de Miguel Sierralta. Hoy día celebra la posición número 1 del Record Report con ‘El perdón’, tema que ella considera como su “rayo de luz y esperanza”.

( https://www.youtube.com/watch?v=6Gj2Ya9LAxs )





Pero su trabajo no ha quedado allí. En plena celebración por interpretar la canción más popular entre las 100 más sonadas del país, anuncia el lanzamiento de su segundo sencillo, un cover de ‘Mi historia entre tus dedos’. El tema, popularizado originalmente por Gianluca Grignani, adquiere un matiz flamenco al fusionar el estilo pop-soul de Alicia Banquez con la voz de Chico Castillo, conocido como The Gipsy y ex integrante de la exitosa agrupación Gipsy Kings.

La producción musical de ‘Mi historia entre tus dedos’ alcanza niveles de gran exigencia y estuvo a cargo de The Gipsy. En Venezuela Alicia Banquez fue dirigida por Alan González, músico con quien ha logrado gran empatía desde sus inicios en RCTV, mientras que Chico Castillo grabó su voz en los estudios de Emilio Estefan. El nuevo videolyric está disponible en youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=LCHsPIFJf4Y ) y la cantante rodará próximamente un videoclip de inspiración gitana.





“Gracias Papito Dios por apoyar mi osadía, gracias al equipo de Sierralta Entertainment por su enorme esfuerzo y al equipo de promoción de Producciones HAF por ser pieza clave en este camino”, destacó la artista en su cuenta Instagram @aliciabanquez .





Próximamente el tema estará disponible en todas las plataformas digitales.