GERENCIA: “El diseño gráfico es esencial para promocionar la cultura y el entretenimiento”.

Afirma la afamada diseñadora María Eugenia Rodríguez

Prensa Cresta Metalica

María Eugenia Rodríguez es una de las diseñadoras gráficas especializadas en cultura y entretenimiento más exitosas que ha dado Venezuela en los últimos tiempos, pese a su corta edad. Su experiencia profesional especialmente en el área de la televisión la avalan como una referencia a ser tomada en cuenta en el país en lo que a emprender con éxito en el diseño se refiere, ya que estuvo a cargo de novedosos y exitosos proyectos en distintas empresas televisivas como NBCUniversal International, HBO, Telemundo, Sony e E! Entertainment entre otros.

Actualmente está trabajando para La Casa del Diseño, donde inició su carrera profesional en Los Estados Unidos, donde desempeña el rol de head of design department de LCDD, ayudando a liderar proyectos y trabajos para todos los canales de NBCUniversal Internacional Networks como Syfy, Telemundo, E!, Universal TV, Studio. También para Sony Pictures, Sony Channel y AXN.

“El diseño gráfico juega un papel fundamental en el área de entretenimiento tanto a nivel digital (TV, Móvil, PC) como a nivel impreso. El diseño gráfico es una herramienta de comunicación visual que de por sí está implícito en todo nuestro alrededor. El área del entretenimiento busca captar la atención del consumidor y es aquí donde los elementos visuales resaltan sobre cualquier otro tipo de comunicación. Toda primera impresión es de manera visual, por eso es tan importante un buen diseño, sobretodo en el área del entretenimiento”, expresó María Eugenia Rodríguez.

La joven afirma que a la hora de emprender hay que tomar en cuenta que “el diseño gráfico se mezcla con la cultura y va de la mano con las tendencias del momento. Forman parte de nuestro día a día, de todo lo que consumimos, contenido, productos, servicios; por lo tanto forman parte de nuestra vida cotidiana formando así parte de nuestra cultura contemporánea. El diseño en si forma parte de la cultura, por que usa los símbolos, las relaciones, las comunicaciones, la identidad de las personas y los consumidores para comunicar y vender las ideas”.

Al referirse al por qué es tan indispensable la labor de un diseñador a la hora de vender cultura y espectáculos, asegura que no solo es imprescindible su labor, porque el diseñador se va a encargar de estudiar, analizar y crear en base a la identidad y el ambiente cultural de las personas a las cuales el contenido va dirigido. Su labor es que la creación del diseño logre vender la idea a ese grupo de personas a quien se espera captar, pero para ello debe investigar y conocerlas junto a su entorno.

A María Eugenia Rodríguez le preocupa la forma en cómo muchas empresas prescinden de los servicios de diseñadores gráficos profesionales para abaratar costos, optando algunos por opciones más riesgosas, como el hacer diseños siguiendo tutoriales y programas vía Internet: “un diseño que monetariamente piensen que es barato, siempre sale caro. No por nada el diseño se estudia, una guía no te va a hacer lo que un profesional sabe y está preparado para crear. He llegado a ver lo que yo llamaría un diseño pobre, sin bases, solo por pagar menos y a final de cuenta no van a conseguir captar a los consumidores o vender un producto”.

“¿Mi recomendación? deben que estar preparados para hacer la inversión. Es más importante un buen diseño que va a generar ventas y consumidores; en cambio un mal diseño va a generar perdidas e igualmente al final tendrán que hacer la inversión de contratar a un auténtico profesional para reparar los errores”, destacó.