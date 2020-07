APURE: Coronavirus vs. Humanidad. Parte II

Prensa. Senderos de Apure.net.

En esta segunda parte la Dra. Rita Hevia Pinzón, nos escribe reflexionando sobre la vida misma en el planeta tierra, hoy se afronta el desafío de vencer la guerra contra el covid-19, nos enfrentamos a un peligro extraño, porque se lucha desde los centros de salud, ellos están en las trincheras y los científicos en la retaguardia.

Expresa Pinzón, “Durante una guerra, cualquier persona que se ame y quiera a sí misma, no piensa dos veces en abrir su negocio, todo lo contrario, cierra su tienda si es que le queda tiempo de cerrarla y corre por su vida a esconderse. Si su tienda es destruida por bombardeos, saqueos o fuego de morteros, eso ya no importa, lo que importa es preservar la vida a cualquier precio.”

Durante la guerra, no te preocupas si no trabajas, si tus hijos no van a la escuela, si no ves a tus amigos, familiares o vecinos. No te importa si hay T.V. o si se cae el Internet, ya no le das importancia a las redes sociales. Solo le importa preservar su vida, y si caso, la de los familiares que viven contigo. Estamos en una situación de sálvese quien pueda. Durante la guerra, rezas, hablas con Dios y este agradecido con él por estar con vida y ver el sol brillar otro día más.

Para Pinzón, explica que “El enemigo que enfrentamos es invencible e intocable. Hasta ahora, ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina tienen con que enfrentar a este poderoso enemigo invisible, pero real, como lo es el COVID-19. El hombre está haciendo todo lo humanamente posible para atacarlo, pero, hasta los momentos todos los intentos han fracasado, él sigue aplicando todos sus conocimientos tecno-científicos en la búsqueda biológica de un antivirus para hacerle frente, y así salir victoriosos”.

Argumentando un poco lo mencionado por Pinzón, el hombre busca la solución, la humanidad puede luchar férreamente sin cuartel con ese enemigo invisible. Sabemos que hay una solución y esta depende de cada uno de nosotros, concientizándonos de la realidad que estamos viviendo y, por supuesto, con Dios en nosotros. Solo obedeciendo y acatando las órdenes dadas podremos derrotarlo. Este ejército mortal tiene una gran debilidad, un talón de Aquiles por el cual puede ser derrotado y vencido, así lo expresa Pinzón.

Es por eso que se requiere de nuestra acción colectiva, disciplina, paciencia y sobretodo mucha tolerancia para con el prójimo con quien o quienes convivimos. Obedezcamos y sigamos las instrucciones de las autoridades, los protocolos. Ejercitemos el amor, la paciencia, la tolerancia, la paz, el perdón, entre otras cosas. Aprendamos a escuchar el “Silencio de Dios” porque en ese momento es cuando él nos habla y, también, aprendamos a hablar con Él todo el tiempo que sea posible. Con Dios todo, sin Él nada.

Pinzón, exterioriza explicando, la importancia el coronavirus-19, es un enemigo que solo se fortalece y prospera cuando lo enfrentas, pero el distanciamiento social y físico, detesta una buena higiene personal, y, sobre todo, manteniendo las manos y cara desinfectadas, lavándose a menudo como puedas, usando tapabocas y guantes cada vez que salgas de casa.

Además de eso Pinzón, recomienda que, cuando llegues a casa limpia la suela de los zapatos con un poco de agua y cloro o con un desinfectante, así como también, quitarte la ropa y colocarla al sol o lavarla.

Otra medida que debes de hacer es alimentándose bien Y Manteniendo un sistema inmunológico alto, el COVID-19 no tiene chance de prosperar, y, por lo tanto, no tiene vida, pierde fuerzas, no encuentra asidero y, por ende, desaparece. Solo así lo venceremos. Tengamos siempre presentes que ese enemigo vino para quedarse, porque está en todas partes y cualquier ser humano puede ser su huésped. Solamente obedeciendo esas sencillas y simples órdenes nos fortaleceremos y lo venceremos, lo expresa Pinzón.

Es muy fácil, derrotar al COVID-19, sin mucha ciencia ni tecnología, solo que todos los seres humanos en todas partes del mundo pongamos en práctica estos sencillos consejos y practiquemos la buena fuerza de voluntad y sometamos a nuestro ego a obedecer. Si seguimos los protocolos dados y sobre todo esos sencillos consejos al pie de la letra, en poco tiempo habremos derrotado a ese enemigo mortal e invisible, y solo entonces, recuperaremos nuestra tan anhelada y ansiada libertad, empresa y socialización.

Cuando esta guerra acabe, saldremos más fortalecidos en el amor, en la tolerancia, en la compresión y entendimiento del prójimo, en los valores, en la moral, en la paz, en el perdón, en el cuidado del medio ambiente, entre muchas otras cosas. Porque el encierro obligatorio al que estamos sometidos nos enseñara Amar la soledad para hablar con Dios y aprenderemos a escuchar el “Silencio de Dios” en nuestro corazones y mente.

Redacción: Pasante de UBV. Rosa López

Escuela de Periodismo Edward Murrow de Senderos de Apure.

Fuente: Dra. Rita Hevia Pinzón.