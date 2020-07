APURE: Óptica Filvilla a pesar de ser una empresa consolidada vive un entorno de emprendimiento cada año. (VIDEO).

Prensa. Senderos de Apure.net.





Para el propietario de Óptica Filvilla, Rubén Villanueva, es un sueño hecho realidad que comenzó hace 21 años y cuando alguien emprende un proyecto, el primer paso para emprender, es un sueño de tenerlo en la mente y es mandarle una señal al cuerpo de que lo quieres hacer y lo puedes hacer.





Destacó Villanueva, que este proyecto nació en el cuarto y parte de la sala de su casa donde vivía en el centro de la ciudad de San Fernando, donde su padre le cedió esas partes, de ese hogar para que emprendiera ese proyecto donde empezó poco a poco remodelando el cuarto donde busco aun amigo; José Luis, que le efectuó la santa maría y rehabilitó todo lo que fue el primer espacio de la óptica.





Recuerda Rubén, que abrió un 24 de abril de 1999, por que es la fecha del cumpleaños de su padre y en honor a su papá aperturó ese día y el nombre que escogió fue; “Filvilla”, debido que en Apure lo conocen como “Filvilla” por su padre que se llama Fidel y su apellido Villanueva, pero lo conocen a la familia popularmente como “Filvilla”.





Señaló el propietario de Filvilla, que fue comprando un aire acondicionado, muebles, una caja de pruebas, un verificador de cristales, una máquina para desbastar los cristales y fue adquiriendo piezas que son necesarias en una óptica.





Además, se dio a la tarea en invertir en publicidad y la primera de ella fue en la emisora de radio 92.9 fm, de la capital llanera. Destacó que al principio fue costoso y muy duro pagar una publicidad. No era como ahora que la empresa produce y tiene su estructura para la publicidad.





Acotó Rubén, que siempre diversifica los productos y eso es parte de la evolución de Óptica Filvilla, que es dinámica en la venta sus artículos con laboratorios y proveedores nacionales e internacionales. Como el laboratorio Rossi Óptica que esta en la Florida de los Estados Unidos y consiguió la patente para el sur del país.





También, comenzó a trabajar con un laboratorio que se llama; “Codo” y esos códigos que conseguían porque participaba en eventos nacionales donde trajo a su hermano Andrés que trabajaba en una óptica de Valencia para San Fernando con para potenciar el proyecto.





Villanueva, se centro en una visión y objetivo de emprender en este proyecto, de que “uno quiere algo, pero uno quiere algo grande y uno es el único loco que creen en el proyecto y hay otras personas que no creen en el proyecto. Sin embargo, realizaron unos anuncios en la extinta radio Voz de Apure 1220 am y le fue mucha gente a la óptica y ahí el hermano Andrés se dio cuenta que no era una idea alocada su empresa en la entidad llanera”.





De ahí en adelante, la óptica comenzó a crecer mucho en ventas y se fueron realizando otras inversiones a la par con la vanguardia en ópticas nacionales e internacionales asistiendo a eventos donde hicieron muchas más alianza con otros más laboratorios como el grupo “Multi-Lentes” que pertenece a la gente de Rossi Óptica donde vendieron lentes reconocidos y de calidad, vendiendo lentes de la línea “Roma”, “Alpi” y “SPM”, que fue un éxito, ganándose reconocimientos nacionales e internacionales.





Señaló también Rubén que hace 8 años consiguieron de manera fortuita el código de la gente de free four tecnology con la línea Rodenstock que vino un representante a la óptica en San Fernando y preguntó por que no se vendía esa línea de lentes y le contestó que esa marca era exclusiva para otra zona que no era la del sur de Venezuela y este representante le dijo que ya no se tenia esa exclusividad y se comenzó a vender la línea Rodenstock en Filvilla.





Luego fueron tanto los logros de conseguir códigos de reconocidas marcas y eso era recompensado en las ventas y aliado al sector publicitario donde se incrementaba las ventas de diversos tipos de lentes de calidad y también muy importante la capacitación para la era de los lentes HD donde el Óptica Filvilla es el primer laboratorio digitalizado de la región donde fueron seleccionados para el código de carga online donde es un logro de importancia para cualquier óptica de Venezuela que son pequeños logros que se han conquistado para Apure.





Por lo que, Rubén Villanueva, dijo, “a veces la gente dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero nosotros en nuestra tierra hemos obtenidos muchos logros y para asombro de los escépticos. Nosotros tenemos clientes de cualquier parte del país donde buscan monturas y cristales que más se adopten al cliente y estos a su vez quedan satisfechos por el trabajo realizado y en tiempo de pandemia se ha incrementado las ventas online y por la comunidad 2.0.





La razón es que nosotros trabajamos con lentes HD y los lentes son muy económicos en Apure que en otros estados y venir para acá comparado con grandes ciudades donde los hoteles salen a precio irrisorios y los envío nacionales no son muy costoso. Por lo que, tenemos pedidos tantos regionales, nacionales y de apureños fuera de Venezuela que tienen tiempo comprando en Óptica Filvilla y comparan precios en los Estados Unidos y le salen mucho más caro comprarlo allá, que aquí.





Concluyó Villanueva con dos lemas que ha construido como emprendedor a lo largo de estos 21 años de transitar en Óptica Filvilla; “Yo Compro en Apure” y “Yo Creo en Apure” y que pueden visitarlos los que estén en San Fernando en la tienda ubicada entre calle Independencia y Bolívar diagonal a la casa episcopal de San Fernando y por Instagram para que vean la gran variedad de lentes en @opticafilvilla_

