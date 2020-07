ARTISTAS: Carlos “Cuco” Rojas y Cimarrón serán los homenajeados en el Torneo Internacional del Joropo 2020.

Prensa. Cimarrón. Colombia.

La versión 52 del Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín de Villavicencio se realizará en homenaje al maestro Carlos “Cuco” Rojas, fallecido el pasado 10 de enero, y quien fue arpista, director y creador del grupo Cimarrón junto a la cantante Ana Veydó. Cimarrón es el exponente más reconocido del joropo en todo el mundo y será el invitado especial de la edición 2020, que se celebrará del 10 al 12 de octubre en conjunto con el Festival del Retorno de Acacías, Meta.





Al frente de Cimarrón, Carlos “Cuco” Rojas creó una nueva sonoridad para el joropo, con percusiones y zapateos, y logró posicionar esta música en 38 países de los cinco continentes, obteniendo los más importantes reconocimientos musicales del mundo, como la primera y única nominación a los Grammy Anglo para la música tradicional colombiana. Produjo 12 álbumes de música llanera en Colombia y cuatro discos para el sello discográfico estadounidense Smithsonian Folkways. Se destacó en la investigación cultural y fue asesor de música del Ministerio de Cultura.

Cimarrón fue nominada a los Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Música Tradicional del Mundo (2005). Ganaron los Independent Music Awards de Nueva York en 2012 como Mejor Álbum Latino. En 2014, la banda fue nominada a los Premios Lunas del Auditorio de México en la categoría Mejor Espectáculo de Música Tradicional del Mundo por su espectáculo Orinoco, en el que se integran el canto, el zapateo y el virtuosismo instrumental del joropo. En 2019, fueron nominados a los Grammy Latinos como Mejor Álbum Folclórico y ganaron nuevamente los Independent Music Awards a Mejor Instrumental por su pieza Zumbajam.





Para este 2020, Cimarrón se convirtió en la primera banda colombiana en ganar los premios Songlines Music Awards del Reino Unido como Mejor Grupo Musical del Año, después de una gira en homenaje a Carlos “Cuco” Rojas entre enero y febrero junto a la arpista oficial del Príncipe de Gales, Catrin Finch.





Han ganado ovaciones en los principales festivales de músicas del mundo como el Mawazine Festival de Marruecos, Rainforest World Music Festival de Malasia, Paléo Festival de Suiza, Rajasthan International Folk Music Festival, Abu Dhabi Culture & Heritage Festival, Førde International Folk Music Festival, Flamenco Biennale Nederland, Newport Folk Festival, San Francisco International Arts Festival, y en las más importantes salas culturales internacionales, como Musashino Concert Hall de Japón y el Gran Teatro Nacional de Pekín, China.

Cimarrón ha publicado cuatro exitosos álbumes, dos de ellos para Smithsonian Folkways: Sí soy llanero (2004) y ¡Cimarrón! Joropo Music from the Plains of Colombia (2011). En el Reino Unido, grabaron el álbum Cimarron and Catrin Finch Live YN BYW (2007), junto a la arpista clásica Catrin Finch, con quien han realizado cuatro giras internacionales. En 2019 lanzaron su álbum Orinoco, el cual se considera un disco de culto hecho con una alta calidad musical, aclamado por la Academia de la Grabación Norteamericana y publicaciones como Billboard, la revista Forbes, la BBC de Londres, CNN, Songlines, Newsweek, Pop Matters. El álbum fue número uno en la lista de éxitos de músicas del mundo Transglobal World Music Chart y fue reconocido por esa institución como Mejor Álbum de Suramérica para 2019.

Para Smithsonian Folkways, Carlos “Cuco” Rojas produjo el álbum de vallenato Ayombe: Raíces Vallenatas y el álbum de música paraguaya Maitei America: Arpa Paraguaya. Carlos “Cuco” Rojas formó parte de la delegación de músicos colombianos que tocaron para el escritor Gabriel García Márquez durante la entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo.

Además de todos sus logros como intérprete y productor, también se destacó en la investigación y la pedagogía musical, siendo autor de publicaciones como Llanura, soga y Corrío: Ensayo sobre la Génesis histórica y social del Joropo (1990), y conferencias como Joropo en el siglo XX: La redefinición de un nuevo lenguaje (2000). Fue maestro especializado en músicas tradicionales, diseñó los lineamientos y programas para la formación en músicas llaneras en Colombia, y asesoró el diseño de materiales pedagógicos para la enseñanza de estas músicas por el Ministerio de Cultura. Fue director del Instituto de Cultura del Meta. En siete ediciones del Torneo Internacional del Joropo, fue productor general y director artístico. También dirigió el Festival Internacional Folclórico y Turístico de San Martín de los Llanos.