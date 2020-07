BIENESTAR: Ocho salidas para ser más humilde en tiempos de pandemia.

Prensa. Senderos de Apure.net.

No hay rosa sin espina.

¡Pongámonos las manos en el cerebro!... y pensemos sobre la importancia de ser humilde en tiempos de grades dificultades, a veces, a muchas personas no les importa ser humilde, porque ser humilde puede verse como debilidad siendo más bien soberbios, que es Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¡ay como reprobamos pasar por la escuela de la humildad!

Hoy estamos conviviendo con tiempos muy complexos, que están dejando y desenmascarado la dimensión de la gran barbarie de los seres humanos, así como de nosotros la petulancia y la espantosa vulnerabilidad humana. O por ignorancia o por irresponsable, desobedecemos y protestamos con gran prontitud ante las vicisitudes de la naturaleza.

Un hecho asombroso está sucediendo con el nuevo COVID-19, se refleja como el espejo sacando de plano, los extremos gigantescos del ser humano, por un lado, la indolencia, la irresponsabilidad, la barbarie, la inexactitud de humildad ante los acontecimientos, que no conseguimos controlar, y, otra parte, la heroicidad, el respaldo, la abnegación, el amor por el prójimo de hombres y mujeres habitualmente exponiendo sus vidas para atender a los afectados sin descansos ni quejas mal sanas.

La raza humana, ha desarrollado capacidad para llevar hombre al espacio, a lo profundo de la mar, de caminar cada rincón de nuestro planeta, de reproducir la perspectiva de vida, de hacer cosas extraordinarias, y, sin embargo, un virus pequeñísimo pone de rodillas a todo el planeta tierra. Percibimos a gubernamental ignorantes empequeñeciendo la transcendencia de esta enfermedad, nos encontramos en un desierto, desprotegidos por tanta indiferencia.

Es la hora de que cada persona, olvidemos las demarcaciones geográficas y luchemos todos juntos en un mismo sentir en un mismo amor. Hoy urge volver a los valores éticos y morales, a la familia, a practicar la solidaridad con humildad, y a tener fe y esperanza.

En tiempos de pandemia aplicar, una buena actitud produce un efecto positivo en nuestras vidas, somos todos los afectados no hay diferencia, todos podemos ser contagiados es un enemigo invisible. Motivado a lo antes expuestos, te invito que pongas en practica 8 salidas paraser más humilde en tiempos de pandemia

BRINDA A LOS DEMÁS: Ofrécete tiende tu mano a las personas de amor mayor, los enfermos y los niños, haz algún trabajo comunitario, aflorarás, pues aparte de adquirir humildad, conquistarás el agradecimiento y el afecto de varias personas.

SÉ EL PRIMERO EN DISCULPARSE DESPUÉS DE UNA DISCUSIÓN: Si la frase más difícil de pronunciar es: “Me equivoqué”, la siguiente más difícil debe de ser: “Perdóname”. Esa simple expresión mata el orgullo y pone fin al altercado

PROCURA DESCUBRIR LO MEJOR DE CADA UNO: Todo ser humano ha disfrutado prácticas que tú no has disfrutado, y en esos semblantes te rebasa. Einstein, reputado como uno de los grandes cerebros de la humanidad, dijo: “Nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tuviera algo que enseñarme”.

ADMITE TUS LIMITACIONES Y NECESIDADES.: Es parte de la naturaleza humana pretender dar la impresión de ser enérgico y autosuficiente; eso habitualmente no hace más que tercio excluso de las cosas. Si declaras humildad solicitando ayuda a los demás y aceptándola, haz conquistando.

NO TE DEMORES EN ADMITIR TUS ERRORES: Dicen que la frase más difícil de pronunciar en cualquier idioma es: “Me equivoqué”. Quienes repudian a hacerlo por orgullo suelen volver a caer en los mismos errores y además terminan marginándose de los demás.

APRENDE ALGO NUEVO: UNA NUEVA TÉCNICA, IDIOMA, DEPORTE O HOBBY: Emprender algo de cero resulta casi siempre difícil, pero los premios son múltiples: de una experiencia así sales más humilde, y además tu ejemplo anima a los demás y, contrariamente a lo que te dice tu orgullo, te granjea su admiración y respeto.

ELOGIA SINCERAMENTE A LOS DEMÁS: ¿Cómo vas a menospreciar a una persona a la que le estás diciendo lo que admiras de ella? Cuanto antes menciones las buenas cualidades de quienes te rodean, más virtudes descubrirás en ellos, y será más difícil que caigas en la trampa del egocentrismo.

RECONÓCELE A DIOS EL MÉRITO DE TODA CUALIDAD QUE TENGAS Y DE TODO LO BUENO QUE TE AYUDE A HACER: “No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya alabarse: en entenderme y conocerme, que Yo soy el Señor.” (Jeremías 9:23,24).

Es importante recordar cumplir con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Muy oportuno el video que me envió la Estudiante la UNELLEZ-APURE Cristy Jiménez, en su preocupación por la grave situación de salud que estamos viviendo toda la humanidad ella nos ofrece una serie de consejos importantísimos para aplicarlo en casa.

Redacción: Pasante de UBV. Rosa López

Escuela de Periodismo Edward Murrow de Senderos de Apure.

