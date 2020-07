CINE: Actor de "Black Panther" califica el filme de "racista".

Prensa. Diario Las Américas.





El movimiento Black Lives Matter también se deja sentir en el Universo Marvel. Anthony Mackie, el actor que da vida a Falcón en el MCU, ha cargado contra la Casa de las Ideas. El intérprete ha criticado la ausencia de diversidad racial detrás de las cámaras y pide al estudio liderado por Kevin Feige que impulse un plan para que "la mejor persona sea la que consiga el trabajo".





Ha sido en una entrevista entre actores para Variety, en la que Mackie ha denunciado la desigualdad racial en los sets de Marvel. "Sinceramente, me ha molestado que haya hecho siete películas para Marvel en las que cada productor, cada director, cada especialista de escenas de riesgo, cada diseñador de vestuario, cada asistente de dirección, cada persona haya sido blanca", declaró rotundamente.





El actor también ha cargado contra la excepcionalidad que fue 'Black Panther', en la que todo el equipo de producción era negro. "Hemos tenido un productor negro, era Nate Moore y produjo 'Black Panther'. Pero cuando haces una película así, tienes un director negro, un productor negro, el diseñador de vestuario, el equipo de especialistas, todos son negros", explica el intérprete.





Mackie añade: "Y creo que eso [que todo el equipo sea negro] es más racista que cualquier otra cosa. Porque si solo puedes contratar negros para una película protagonizada por negros, ¿estás diciéndome que no son suficientemente buenos para estar en una producción en la que reparto es blanco?"





Marvel y la desigualdad racial

El intérprete de Nueva Orleans ha sido Falcon desde su aparición en 'Capitán América: El soldado de invierno'. Su próxima aparición como el exmilitar será junto con Sebastian Stan en 'The Falcon and the Winter Soldier', la serie para Disney+.





Mackie ha hablado sobre la responsabilidad de Marvel respecto al movimiento Black Lives Matter y exige un cambio dentro del estudio cinematográfico. "Mi gran demanda con Marvel es que elijan a la mejor persona para el trabajo", declaró.





"Incluso si eso significa que un equipo esté conformado por mujeres o por hombres solo. Lo importante es comenzar a construir una nueva generación de gente que pueda añadir experiencia en su currículum respecto a varios trabajos", agregó.





FUENTE: Europa Press