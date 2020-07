SALUD: El éxito de una cirugía bariátrica recae en los cambios de hábitos

Las modalidades de la cirugía y las nuevas tecnología garantizan una más rápida recuperación del paciente, según expone el Guillermo Borjas, cirujano bariátrico y metabólico del GMSP.

Prensa. Leonisia Cusati .

La obesidad es una enfermedad que no da tregua, es crónica y muchas personas han decidido combatirla con la cirugía bariátrica; sin embargo, esta intervención no resolverá el problema del paciente si no se logran cambios psicológicos y de estilo de vida saludable. Así lo sostiene el doctor Guillermo Borjas, cirujano bariátrico y metabólico del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), quien tiene una experticia de muchos años en la materia.





“Muchos pacientes no se dan cuenta que la intervención sola no resuelve el problema. Hay que cambiar hábitos, estilo de vida y psicológicos. Si no lo hacen, puede haber re ganancia de peso, y si esta es importante, podríaser paciente para una segunda intervención o lo que se denomina cirugía de revisión”. En la actualidad, personas desde los 15 años se han sometido a diferentes modalidades de cirugías bariátricas como lo son banda gástrica y baipast gástrico, con el fin de lograr llegar al peso ideal, y sólo el 1 o 2 por ciento, llega a registrar reganancia de peso.





“En el GMSP trabajamos un grupo multidisciplinario de psicólogos y nutricionistas, e incluso entrenadores para tratar a nuestros pacientes y evitar estas cirugías de revisión. Además, este centro de salud es una de las clínicas más modernas del país. Contamos con tecnología de punta como laparoscopia de alta definición, con endoscopia trans-operatoria. También con un tomógrafo que puede soportar un peso de hasta 150 kilos; áreas con amplitud para que el paciente obeso pueda deambular, cuartos de aislamientos privados, y con la mejor dotación para hacer operaciones en Venezuela. El pabellón cuenta con comunicación hacia el auditórium, en el cual se puede hacer docencia a las nuevas generaciones para que puedan formarse como los cirujanos bariátricos del futuro”.

Cuidados del paciente bariátrico

En la actualidad la intervención quirúrgica de cirugía bariátrica ha mejorado en calidad y técnica, ya que la tecnología involucrada actualmente es muy diferente a la que existía hace 10 años. El especialista en el área expone que incluso la preparación de los cirujanos bariátricos es mucho más rigurosa, “por eso las implicaciones con morbimortalidad es de menos del uno por ciento según lo determinado por grupos de experto pues son cirugías de bajo riesgo.”





Las intervenciones quirúrgicas duran entre 45 minutos a una hora y media. Se realizan a través de incisiones muy pequeñas que pueden medir desde 5 milimetros hasta un centímetro, por lo que la recuperación post operatoria es muy rápida, permitiéndole al paciente regresar a su hogar a las 24 o 48 horas caminando, y su reincorporación a las actividades habituales, en una semana después.





Borjas señala que una vez transcurridos entre 7 a 10 días de la operación, se procede a la primera revisión, que luego será mensual hasta completar el año de control. Durante este tiempo se hará un seguimiento sobre parámetros de laboratorio, peso, estatura, circunferencia abdominal, se mide la masa grasa y magra con nuevas tecnologías, lo que permite un control más estricto sobre cómo es la evolución del paciente y si la pérdida de peso es la adecuada.





Un aspecto importante es el apoyo de la familia en el proceso, porque es normal que los obesos mórbidos sufran de depresión por su estado de salud, por lo que Borjas señala que los padres, parejas y los hijos deben acompañar el cambio de vida saludable. “Debemos apoyarlo comiendo más de vegetales, proteínas, evitando grasas y frituras, y realizar actividad física, al menos tres veces a la semana por 30 minutos y,si esto se hace en familia, es mucho mejor para pacientes operados”





Covid en pacientes con obesidad

Borjas explica que se ha visto que,los pacientes con obesidad han tenido un mayor riesgo a padecer de Covid-19 y “manejar un paciente obeso con ventilador en una unidad de cuidados intensivos es técnicamente un poco más difícil. Sí se ha asociado mayor tasa de complicaciones por coronavirus por obesidad. La mayoría de pacientes jóvenes que han padecido la enfermedad de manera severa son obesos”.





Advierte que la prevención en este aspecto muy importante, mantenerse saludable y realizar ejercicio dentro de la casa, así como evitar estar sedentarismo esa es la vía para prevenir las complicaciones por coronavirus.





Cómo mantener el peso ideal

Para el especialista quien, ofrecerá el próximo viernes 3 de julio a las 5 pm un webinar a través del canal youtube del GMSP, titulado Cirugía Bariátrica y sus beneficios, ésta no es la única manera de lograr llegar al peso ideal.





“La cirugía bariátrica es una ayuda para que el paciente llegue a su peso ideal, pero debe haber un cambio en hábitos alimenticios, de actividad física que acompañen al proceso y que a futuro se mantenga, para que la cirugía sea exitosa y se evite la reganancia de peso. El acompañamiento del médico busca incentivar esos cambios de hábitos”