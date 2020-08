LIBRO YO AMO APURE: Parrandeando con Osmil una institución en la grabación de música llanera en Vivo. (Cápsula).

Prensa. Senderos de Apure.net.

Una de las personas que puso de moda en las radios de Apure y traspasó sus fronteras y también se escuchan sus trabajos en las ondas hertzianas a nivel nacional e internacional de la música llanera y que los artistas de la canta criolla de todo el país, lo reconocen para que sea el DJ y el sonido de una institución como; “Osmil Santana”, que impuso una nueva forma de promocionar a los cantantes sabaneros a través de “Parrandeando con Osmil” cuando estuvo como director en Mega Hertz 96.5FM hace años atrás y que ahora es una empresa comercial de reconocida trayectoria en toda Venezuela.

El Locutor del programa; “Llano Adentro” que se transmitía anteriormente por Alpha 97.5fm y actualmente se encuentra en la emisora 92.9fm en San Fernando, Manuel Noriega, en el evento del Joropazo a la Virgen de Coromoto, efectuado en el club Italo venezolano el miércoles once de septiembre 2013, dijo; “hay que efectuarle un reconocimiento especial a; Osmil Santana, por promocionar a los cantantes tanto noveles como de grandes figuras de la música criolla y que no hay un lugar en Venezuela, donde no suene un CD o pendrai de Osmil Santana y en las parrandas que se hacen es invitado”.

Redacción/Foto: Periodista Eduardo Galindo Peña.

Senderos de Apure.

Crédito del Libro;”Yo Amo Apure”.

Coautorías: Historiador Adán Galindo y Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editorial Académica Española (2019)

Información de venta del Libro en Web: Senderos de Apure.

Síguenos en nuestro Instagram: @senderosdeapure abre las notificaciones y comparte nuestras noticias. Este es nuestro enlace:

https://www.instagram.com/senderosdeapure/

#libroyoamoapure

#historia

#apure

#capsula

#libro

#cronica

#musicallanera

#parrandeandoconosmil

#senderosdeapure

#yoamoapure

#apure

#venezuela