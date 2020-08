SALUD: Estreñimiento crónico: Una patología que muchos callan. “No es una condición, es una enfermedad”.

Las mujeres son las que suelen reportar la mayoría de los casos de pacientes en especial de niños, abuelos y personas con alguna discapacidad.

Prensa. Comstat Rowland

Hay personas que llevan adelante su vida con molestias y dificultades al momento de ir al baño y muchas veces no saben que padecen de una enfermedad llamada Estreñimiento Crónico, algunos ni siquiera se consultan, otros tienen la idea, pero lo callan y “se acostumbran”, sin saber las consecuencias que les puede acarrear.

En tal sentido existe un gran número de personas que sufren de esta enfermedad y están silentes por lo que son familiares, madres, abuelas o los cuidadores quienes suelen consultar al médico. El especialista en gastroenterología César Louis, señaló durante un encuentro con la prensa que en este grupo de pacientes suelen estar los niños, que por su edad no pueden expresar lo que tienen, personas con alteraciones psicológicas o cualquier otro paciente que no tenga la capacidad cognitiva para reportarlo.

Louis afirmó que “el estreñimiento no es una condición, sino una enfermedad”, y añadió que “algunos pacientes con estreñimiento pueden presentar síntomas leves que no afectan significativamente la calidad de vida tanto en su componente mental como el físico, y por ello no consultan en forma precoz, y creen por ende que es una condición”.

“Entonces, el mismo paciente, consulta tardíamente no por los síntomas de estreñimiento per se, sino por síntomas de las complicaciones. De repente alguien que haga mucho esfuerzo defecatorio, tiene un paquete hemorroidal que se sale, se pro lapsa, no se puede reducir, le duele, sangra, y decide ir a consulta por el sangrado, pero no por el estreñimiento”, añadió.





Mujeres suelen reportar más casos de estreñimiento

El doctor Louis explica que el 80% de los casos de estreñimiento son crónicos funcionales, es decir tiene varios meses agobiando al paciente y además de ello no hay nada orgánico o estructural que lo explique.

Destacó que las mujeres suelen ser las que acuden más a los especialistas por consulta de estreñimiento, “porque están preocupadas por sus síntomas o por terceras personas que por algún motivo no expresan sus síntomas, como los niños pequeños, adultos mayores, así como personas con discapacidades cognitivas o alteraciones psicológicas”.

Signos de alarma

Es importante que un experto determine las causas que originan el estreñimiento y establecer un diagnóstico para iniciar un tratamiento adecuado en vez de automedicarse con fibras, laxantes osmóticos (como la leche magnesia) o estimulantes (como el aceite de ricino), supositorios y enemas que existen en el mercado, advierte Louis.

“Un signo de alarma que permite sospechar causas orgánicas de estreñimiento puede ser su aparición después de los 50 años, luego de tener toda su vida previa con hábito intestinal normal. Otros signos de alarma son presencia de fiebre, anemia, pérdida de peso, sangrado, leucocitosis o la existencia de una masa palpable, son casos que se salen de la norma y deben ser estudiados con colonos copia”, afirmó.

Entre las causas orgánicas de estreñimiento que ocupan el 20% de las causas de estreñimiento crónico tenemos los tumores de colon, hernias inguinales atascadas, hernias umbilicales atascadas, divertículos, compresiones extrínsecas, hipotiroidismo incluso se puede registrar en pacientes con diabetes, afirma Louis.

