SALUD: La infertilidad puede afectar la relación de pareja.

Para muchas parejas el sueño de ser tres en el hogar puede ser una realidad si se logra un buen diagnóstico y tratamiento por parte de los especialistas que confluyen en esta área, como los son los ginecólogos, obstetras, urólogos, andrólogo, embriólogos y médicos sexólogos.





La doctora Fabiola Hernández, gineco-obstetra, especialista adjunto de la Unidad de Salud Femenina del GMSP, explica que hombres y mujeres pueden ser infértiles, a pesar de mantener relaciones sexuales sin protección durante al menos doce meses.

Hernández, quien además es especialista en cirugía endoscópica y salud reproductiva, señala que la mujer puede presentar infertilidad o esterilidad, dos términos que tienen como producto final el mismo objetivo (tener un bebé), por lo que es importante un adecuado diagnóstico para actuar.

Entre los síntomas de alerta destacan: trastornos en el ciclo menstrual por más de 25 días o menos de 21 días, menorrea o hay ausencias de ciclo menstrual, presencia de coágulos abundantes, acné, crecimiento excesivo del bello, sangrado o mancha en el intermedio de ciclo menstrual, la obesidad, vómito y mareos, flujo anormal con mal olor, ardor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales.

Causas de la infertilidad femenina

En la actualidad, se comparten en porcentaje la infertilidad femenina y masculina, la cual se ubica en un 30% cada uno. Un 20 % de las causas es mixtas y un 20 por ciento de origen desconocido. Entre las causas de infertilidad Hernández expone que la principal es el retraso en la maternidad.





“Las edades fértiles para la mujer se ubican entre los 16 años hasta los 35 años, luego desciende la capacidad, a diferencia de los hombre. Muchas mujeres retrasan la maternidad por querer tener estabilidad, y cuando buscan ya están en una edad biológica avanzadas. Lo ideal quedar embarazadas antes de los 40.”

Otra causa son los alteraciones del sistema reproductor femenino como, pueden ser las ováricas (trastornos menstruales), tubáricas (todo que aquello que obstruya la trompa para el paso del espermatozoide), cervicales y uterinas (alteraciones del moco, o miomas uterinos, endometriosis, pólipos uterinos, etc).

“Cuando la mujer no sale embarazada debe hacer equipo con su ginecólogo y valorar la historia clínica, antecedentes familiares, practicar exámenes, citologías para descartar infecciones, realizarse el eco intravaginal, pruebas hormonales y, si fuera el caso, un estudio endoscópico hieroscopia, el cual se realiza en la Unidad de Salud del GMSP, donde cuentan con una unidad de alta resolución estereoscópica.”





En el 50% de casos el varón es infértil

Por su parte, el doctor Eliezer Melean, urólogo andrólogo, jefe del servicio de urología del Hospital Vargas de Caracas y especialista en salud sexual y reproductiva del GMSP, con más de 20 años de experiencia en el área, sostiene que en el 50% de los casos de infertilidad el problema es el varón.





“Es un problema de pareja que se resuelve con la intervención de un grupo multidisciplinario integrado por andrólogos, urólogos, ginecólogos y un biólogo. En el caso del hombre, Melean señala algunas condiciones que producen infertilidad: 30 a 60 % es por causas idiopáticas; 14,8% se debe a varicocele y un 10% hipogonadismo.

“Hay causas que pueden ser reversibles, como por ejemplo, algunas infecciones de las glándulas accesorias que pueden traer inflamación; por eso es importante hacer una valoración de la historia clínica, realizar un espermograma, además de estudios hormonales y ecografía, entre otros”.

Entre tanto, el experto Randolfo Medina, embriólogo de la Unidad de Fertilidad Red Latinoamericana Reproductiva Asistida (Unifertes) expone que entre los tratamientos está la fecundación in vitro, gracias a lo cual ya han nacido unos 9 millones de bebés en el mundo. “En todas el factor edad es fundamental”, apunta.

La infertilidad afecta a las parejas

Por su parte la doctora Luz Jaimes médico sexólogo, indica que los tratamientos de infertilidad pueden afectar la sexualidad de la pareja, principalmente cuando los tratamientos son largos y motivan alteraciones emocionales importantes.

“Los problemas más comunes de la pareja infértil relacionados con la respuesta sexual son, disfunción eréctil, incompetencia eyaculatoria, matrimonios no consumados (no es frecuente pero si hay casos de personas que no han podido tener sexo) , vaginismo total o parcial (dolor que no tiene origen), lesiones o infecciones, deseo hipo activo o ausente”.





Explica además que la infertilidad tiene un efecto sobre el estado psicosexual de los pacientes que afecta la frecuencia y las técnicas del coito, el deseo y la respuesta sexual, se puede registrar comportamiento extra matrimonial (de alta frecuencia) y en general afectar el ciclo de la respuesta sexual como lo son el deseo, la excitación y el orgasmo.

Horario para el deseo sexual

Los tratamientos de fertilidad afectan la intimidad llegando incluso a no desear el encuentro sexual porque tiene un horario, pierdela espontaneidad, la libido alta se acaba, elestímulo sexual no se busca; el estado de ánimo y la emocionalidad se ven afectados, la excitación baja su calidad y la satisfacción sexual se ve seriamente afectada.

Ante ello, Jaimes advierte la importancia de trabajar las emociones durante el tratamiento pues “muchas mujeres comienzan a sentirse feas, algunas engordan, pierden la motivación de ser sensuales, disminuyen su impulso sexual y comienzan incluso con relaciones extra matrimoniales. Hay hombres que se vuelven promiscuos tras la separación”.





