CULTURA: Venezolanos triunfan estrenando nueva forma artística que fusiona música, teatro y artes plásticas.

Tres talentosos y renombrados venezolanos, el actor y artista plástico Alexis Rivero, la curadora Milagros Bello (PHD) más la pianista y compositora Sylvia Constantinids, vivieron una noche triunfal con el estreno del performance de “NOSFERATUM ULTRA”, donde unieron sus talentos en la creación de una nueva forma de expresión artística. El evento que fue ovacionado a sala llena, tuvo lugar el pasado 23 de febrero en la Galería MIA Curatorial Projects de la ciudad de Miami. De una forma innovadora, Rivero basó su actuación, vestuario, maquillaje e iluminación en la música compuesta por la maestra Constantinidis, dando como resultado un espectáculo sin precedentes, bajo la cuidadosa mirada de la Dra. Bello y recibiendo excelentes comentarios tanto del público como de la crítica especializada.





Una exigente audiencia amante del arte fue testigo de cómo la música daba forma a los elementos teatrales, que se adaptaron a las notas y los ritmos, generando la libertad de desarrollar el personaje de forma diferente en cada función, al contrario de cómo tradicionalmente está concebido, dando nacimiento a nuevas expresiones artísticas que el público supo disfrutar.

Fe licitaciones por está y todas sus creaciones artísticas, en las se combinan originalidad, belleza estética y un profundo contenido psicológico. La vanguardia y la historia mimetizados en sus propuestas, despiertan múltiples interpretaciones. Gracias por compartir su talento con todos”, expresó el renombrado artista plástico Oswaldo Salvat.





“Nosferatum es una criatura fantástica y monstruosa que habita en nuestra existencia para darnos vida en el quehacer diario, es el ciberespacio, nos subyuga y somete a una anormalidad impropia de orden casi natural que desconocemos. Pero muy presente en nuestras mentes y espíritu. Con este nuevo performance se marca una busca pauta al trabajar con una excelsa compositora como lo es la maestra Sylvia Constantinidis, con una dilatada y maravillosa carrera musical”, explicó Alexis Rivero.





En relación a la música del performance, Sylvia Constantinidis comenta: “NOSFERATUM es una composición electroacústica. Utiliza sonidos de instrumentos de cuerda, piano, percusión y voz, mezclados con sonidos electrónicos preparados. El trabajo es una orquestación de 47 elementos diferentes. En la primera parte de la pieza, Nosferatu está luchando contra sus demonios internos y los clusters del piano lo representan a él bajando las escaleras hacia las puertas del infierno. En esta primera parte de la historia, los lamentos del violoncelo representan la parte humana de Nosferatu que lucha contra su lado oscuro y demoníaco. Los sonidos de la atmósfera representan el mundo subterráneo de la oscuridad infernal”.





“Fabuloso espectáculo, muy intenso”, “Espectacular”, “maravilloso, la música sensacional y el vestuario de primera”, fueron algunos de los comentarios del público que asistió a NOSFERATUM ULTRA.

MIA Curatorial, dirigido por la curadora Dra. Milagros Bello, con sede en Miami, se enfoca en proyectos curatoriales en Arte Contemporáneo. Es un proyecto curatorial que trabaja con artistas emergentes, de mediana carrera y establecidos. MIA curatorial es también una incubadora para jóvenes artistas. El pasado 23 de febrero fue el escenario para este espectáculo innovador y original que dará pie a nuevos proyectos.

Más sobre este novedoso proyecto:

“En el minuto 5, el sonido de las campanillas despierta las memorias infantiles de Nosferatu, en sus recuerdos juega con la magia de la infancia, bailando un vals juguetón y picaresco que es interrumpido por el sonido de las campanas que ahora aparecen repetitivas, anunciando la intensa pesadilla que comienza, conduciendo al climax final, en el que todos las emociones se encuentran en una intensa pesadilla de elementos sonoros que convergen en una cacofonía infernal. El momento de la catarsis llega en forma de una explosión que concluye con un fuego que se extingue en un silencio absoluto de donde emerge una voz suave que suspira desde el más allá: All we need is love”, agregó Constantinidis.





Vale destacar que la curadora de arte, Dra. Milagros Bello, es doctora en Sociología con una tesis doctoral en Sociología del Arte por la Universidad de la Sorbona (París VII-Jussieu) y máster en Historia del Arte por la Universidad de la Sorbona (Universidad de París I). Es Licenciada en Psicología, con especialización en Psicología Clínica, en la Universidad Central de Venezuela. Es crítica de arte miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), y miembro de la Federación Nacional de Psicólogos de Venezuela. Es comisaria independiente y actualmente dirige MIA Curatorial Projects (antiguo Curator'sVoice Art Projects fundado en 2010 en Wynwood Art District, Miami). Además fue profesora de la maestra Constantinidis en la UCV.





La pianista y compositora agrega: “Nosferatum Ultra es parte de un proyecto creativo en el que trabajo con el concepto de la integración y fusión de varias artes agregando a su vez elementos contemporáneos como la fusión electroacústica con parches sonoros sintéticos y con el elemento de la interpretación aleatoria. Este es a su vez una obra neo-expresionista y texturalista. Hemos vivido cambios radicales y extremos sobresaltos en los últimos años, eso unido a la inflación global, las guerras, las erupciones sociales y migratorias se reflejan en la cultura y el arte. Es quizá estos factores los que crean una similaridad de condiciones históricas geopolíticas sociales, económicas y bélicas con la segunda década del siglo veinte. Esto crea la oportunidad para retomar la corriente artística expresionista que predominó en esos años, y al que caracterizo ahora en mi corriente artística como NEOEXPRESIONISMO”.





