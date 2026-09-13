Los repuestos son esenciales para la seguridad y el bienestar familiar

Carlos Rondón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra reiteró la calidad de los productos destinados a abastecer el mercado nacional e hizo un llamado a fortalecer la confianza en sí mismos y en su dirigencia gremial. Pidió a los consumidores comprar sólo en establecimientos comerciales reconocidos.

Prensa. Sol Comunicaciones

Analistas y expertos en finanzas auguran un 2026 positivo y un 2027, mejor aún, si se atienden las advertencias que indica un método basado en capacidad, raciocinio y sensatez cuando un país entero requiere salir de una crisis continua durante varios años.





Si bien el sector de autopartes ha logrado estabilidad en su crecimiento y precios, el gremio precisa estar atento a lo que ocurre en el ámbito económico, porque aun no siendo alimentos o medicinas, las autopartes son de altísima necesidad para la seguridad y bienestar familiar, en una sociedad que se moviliza sobre ruedas.





Esta reflexión la hizo Carlos Rondón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, razón por la cual la institución que preside hace un seguimiento trimestral al comportamiento del sector, llamado “Informe Trimestral Canidra”, elaborado por Econométrica, el cual distribuye entre sus afiliados como información de valor para que estén actualizados y tomen las decisiones adecuadas.





“Las autopartes se mueven al ritmo y son de la economía, por lo que tenemos que estar atentos a la macroeconomía. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, PIB; la actividad petrolera y las proyecciones de crecimiento; la inflación acumulada y la proyectada al cierre del año. Muy importante también, el incremento del dólar y el estatus de la brecha cambiaria, expresó”.





Rondón, como líder empresarial, hace un llamado a fortalecer la confianza, en sí mismos y en la dirigencia empresarial, que está atento a los consumidores, del costo de vida, de la inflación, de los ingresos, salarios y poder adquisitivo. “El gremio repuestero, -dijo Carlos Rondón-, ha continuado creciendo en el tercer trimestre de 2026 y ha logrado mantener el nivel de inventario óptimo de productos nacionales e importados de primera calidad para todas las marcas y automóviles nuevos y no tan nuevos, en razón de que el parque automotor venezolano mantiene un envejecimiento de unos 20 años, aproximadamente”.





Manifestó, que los consumidores de repuestos automotores han conservado la confianza en sus proveedores, que han sido importadores y distribuidores de productos de primera calidad tanto nacionales como de Estados Unidos, Brasil y Australia, entre otros. Reiteró a los usuarios de repuestos, que contribuyan al fortalecimiento de la confianza al adquirir sus productos en establecimientos comerciales reconocidos y que puedan ofrecer garantías en calidad y precios.



