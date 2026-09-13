Los repuestos son esenciales para la seguridad y el bienestar familiar

Si bien el sector de autopartes ha logrado
estabilidad en su crecimiento y precios, el gremio precisa estar atento a lo
que ocurre en el ámbito económico, porque aun no siendo alimentos o medicinas,
las autopartes son de altísima necesidad para la seguridad y bienestar
familiar, en una sociedad que se moviliza sobre ruedas.
Esta reflexión la hizo Carlos Rondón,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, razón por
la cual la institución que preside hace un seguimiento trimestral al
comportamiento del sector, llamado “Informe Trimestral Canidra”, elaborado por
Econométrica, el cual distribuye entre sus afiliados como información de valor
para que estén actualizados y tomen las decisiones adecuadas.
“Las autopartes se mueven al ritmo y son de
la economía, por lo que tenemos que estar atentos a la macroeconomía. Por
ejemplo, el Producto Interno Bruto, PIB; la actividad petrolera y las
proyecciones de crecimiento; la inflación acumulada y la proyectada al cierre
del año. Muy importante también, el incremento del dólar y el estatus de la brecha
cambiaria, expresó”.
Rondón, como líder empresarial, hace un llamado a fortalecer la confianza, en sí mismos y en la dirigencia empresarial, que está atento a los consumidores, del costo de vida, de la inflación, de los ingresos, salarios y poder adquisitivo. “El gremio repuestero, -dijo Carlos Rondón-, ha continuado creciendo en el tercer trimestre de 2026 y ha logrado mantener el nivel de inventario óptimo de productos nacionales e importados de primera calidad para todas las marcas y automóviles nuevos y no tan nuevos, en razón de que el parque automotor venezolano mantiene un envejecimiento de unos 20 años, aproximadamente”.
Manifestó, que los consumidores de repuestos automotores han conservado la confianza en sus proveedores, que han sido importadores y distribuidores de productos de primera calidad tanto nacionales como de Estados Unidos, Brasil y Australia, entre otros. Reiteró a los usuarios de repuestos, que contribuyan al fortalecimiento de la confianza al adquirir sus productos en establecimientos comerciales reconocidos y que puedan ofrecer garantías en calidad y precios.