De la experiencia al legado: Iraiza Orellana presenta “Serigrafía sin secretos”, una guía para transformar un oficio en un proyecto de vida.

Con más de dos décadas en la industria textil y una inspiradora historia de reinvención tras emigrar, la autora lanza una obra práctica pensada para que nuevos talentos y emprendedores comiencen con bases sólidas.

Prensa / David Leal @davidlealramirez





En una época donde todo parece volverse digital y efímero, los oficios manuales bien ejecutados guardan un valor irremplazable: el poder de la experiencia tangible. Con más de 24 años de trayectoria en el mundo de la serigrafía y la confección, la especialista y emprendedora Iraiza Orellana presenta su libro “Serigrafía sin secretos”, una obra concebida para democratizar el conocimiento técnico y abrir puertas a quienes desean construir su propio camino.

El libro nace como una respuesta honesta para creadores, estudiantes y emprendedores que sueñan con montar su propio taller textil o marca de ropa, pero temen tropezar con la curva de aprendizaje. Lejos de fórmulas abstractas, “Serigrafía sin secretos” entrega herramientas claras, atajos profesionales y soluciones a errores comunes que habitualmente toman años de ensayo y error dominar.

Una historia de reinvención y perseverancia

Originaria de Venezuela, Iraiza consolidó su carrera formulando tintas plastisol, coordinando plantas de producción y fundando líneas de indumentaria. Al emigrar a los Estados Unidos, se enfrentó al reto de comenzar de nuevo desde cero. Esa vivencia reafirmó su filosofía de vida: el conocimiento no se pierde, se transforma. Su historia es el reflejo de que aprender un oficio no solo genera ingresos, sino que brinda la libertad de reinventarse ante cualquier circunstancia.

En esta travesía editorial la acompaña Jairo Vivas González, técnico en desarrollo serigráfico y producción textil con 24 años de trayectoria en efectos especiales, formulación de plastisol, patronaje y confección integral. Juntos, uniendo décadas de trabajo en taller y una profunda vocación docente, han plasmado una visión integral que une la técnica precisa con la mentalidad de negocio.

Un puente entre la pasión y la rentabilidad

Desde la preparación básica de marcos y selección de mallas, hasta formulaciones avanzadas, efectos especiales y estrategias de producción en serie, “Serigrafía sin secretos” ofrece un mapa de ruta real para convertir una mesa de trabajo en un negocio rentable y sostenible.

“Todo gran taller comenzó con una idea, y todo maestro fue primero un estudiante dispuesto a ensuciarse las manos. Aprender un oficio tiene el poder de transformar vidas”, señala Iraiza Orellana.

Con este lanzamiento desde Orlando, Florida, la obra no solo busca compartir técnicas de taller, sino inspirar a una nueva generación de creativos a creer en su capacidad de producir, innovar y dejar huella en la industria gráfica.







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De la industria textil a comenzar de nuevo Jairo Vivas González e Iraiza Orellana llegaron a formar parte de una de las etapas más importantes de la industria textil venezolana, construyendo durante años una trayectoria vinculada a la producción, confección y comercialización de prendas de vestir. Hoy, su historia transcurre en un escenario muy diferente. En Estados Unidos, mientras reconstruyen paso a paso su proyecto empresarial, ambos han encontrado en la venta de comida —a través de una lonchera dirigida principalmente a trabajadores de la construcción— una manera digna de generar ingresos y sostener a su familia. No se trata de abandonar el camino recorrido, sino de comenzar nuevamente desde otro punto. Detrás de cada jornada, cada plato servido y cada cliente atendido permanece la experiencia de quienes alguna vez levantaron una empresa desde cero y ahora vuelven a hacerlo, con más años, más aprendizaje y una visión diferente. Porque algunas historias de emprendimiento no se escriben cuando todo está ganado, sino cuando, después de haberlo construido todo, se tiene el valor de volver a empezar.

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Nombre / Autora: Iraiza Orellana

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