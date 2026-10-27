El traumatólogo venezolano Bedixo Valbuena presenta en Brasil un innovador protocolo no invasivo para la rotura del tendón de Aquiles

El director del centro UMIRA expuso ante especialistas internacionales una opción terapéutica biotecnológica con equipos de alta gama BTL. El tratamiento logra la regeneración completa del tendón sin intervención quirúrgica, con seguimiento de hasta cuatro años y 100 % de efectividad.





Prensa. Leonisia Cusati.





El médico traumatólogo y ortopedista Bedixo Valbuena, director del Centro Médico UMIRA en Guatire, representó a Venezuela en el 6to Congreso Brasileño de Tratamiento con Ondas de Choque. En la cita internacional, donde figuró entre los tres ponentes extranjeros invitados junto a especialistas de Ecuador y Brasil, Valbuena presentó los avances en biotecnología y medicina regenerativa aplicados en el país.

El especialista expuso un innovador protocolo biotecnológico desarrollado en UMIRA para tratar la rotura completa del tendón de Aquiles, sin necesidad de pasar por el quirófano. La técnica combina biología avanzada con tecnología médica de alta gama de la firma checa-británica BTL.

"El gold standard de una rotura completa del tendón de Aquiles es, sí o sí, cirugía. En UMIRA llevamos un protocolo que hemos implementado gracias a la combinación de lo que hoy día llamamos biotecnología, es decir, la unión de la biología de nuestro cuerpo con la tecnología avanzada BTL, logrando este protocolo biotecnológico", explicó Valbuena.

Sinergia biotecnológica y regeneración comprobada

Al detallar el procedimiento, Valbuena precisó que el protocolo arranca con "láser de alta intensidad, preparando el terreno biológico. Luego colocamos el sistema super inductivo, generando neuromodulación y activación del tríceps sural, o sea de la pantorrilla". Posteriormente, bajo ecografía de alta resolución y visión directa, se efectúa la infiltración del secretoma —obtenido del plasma ultrafiltrado mediante el dispositivo peak- Exomart y activado con métodos LED y ozono— previo a la colocación del primer protocolo de ondas de choque focales.

"Utilizamos la onda de choque focal en dos protocolos: primero, un protocolo de tendinopatía antes de la aplicación del tratamiento biológico -secretoma y, luego aplicamos un protocolo que se conoce como efectos de sonoporación, de baja intensidad, baja frecuencia y pocos números de impacto, para generar una permeabilidad momentánea de la membrana de esos tejidos lesionados que están allí y permitan que el secretoma entre en esos tejidos, ayudando a una recuperación más rápida", afirmó el médico. El protocolo concluye con crioterapia de alta intensidad a -30 °C y una inmovilización con una férula Walker con una cuña para dejar el tendón en reposo, con el pie en posición de equino y muletas.



En cuanto a la evolución de los pacientes, el traumatólogo indicó: "Es un protocolo que contempla una primera sesión; a los 14 días la segunda sesión y luego, a los 21 días de la segunda sesión, realizando ecografías control de alta resolución y elastografía para luego, en 5 semanas, retirar el inmovilizador”

Seguidamente se incorpora al dispositivo antigravitatorio R Force para reeducar la marcha, control de pasos y dosificar las cargas, logrando que estos pacientes en tan solo tres meses ya puedan caminar.

Valbuena enfatizó que han tratado a 10 pacientes con una efectividad del 100 %, incluyendo maratonistas, jugadores de baloncesto amateur y tenistas. "El paciente que más tiempo tenemos con seguimiento lleva cinco años de tratamiento, y hoy realiza todas sus actividades con normalidad".

Destacó que, este caso contó con el aval del radiólogo Seigo Hirozawa, radiólogo intervencionista reconocido a nivel nacional e internacional por sus aportes en diagnósticos y abordajes musculoesqueléticos, quien confirmó mediante resonancias “la efectividad del tratamiento y de la regeneración sin brechas ni posibilidades de rotura".

Reconocimiento académico y proyección en Suramérica

El desarrollo de este protocolo responde a la necesidad de brindar alternativas terapéuticas a pacientes que no pueden someterse a cirugías por falta de recursos económicos o por contraindicaciones médicas. La presentación causó un notable impacto entre los académicos y médicos de clubes deportivos profesionales de Brasil, quienes solicitaron los detalles del protocolo para su implementación.

Durante el congreso también se debatieron avances en aspirado de médula ósea (BMA y BMAC), infiltraciones intraóseas e hidrodisección ecoguiada de tejidos. Valbuena destacó que la medicina moderna avanza decididamente hacia procedimientos conservadores. "El objetivo como especialistas es buscar una opción menos invasiva donde reparar no signifique un alto costo o un daño peor que la solución. El tiempo nos sigue dando la razón en cuanto a cambiar esos dogmas quirúrgicos. El cuerpo es capaz de sanar el mismo cuerpo", afirmó.

Tras el éxito de su intervención, Valbuena fue invitado a regresar a Brasil para dictar nuevas ponencias en Recife el 3 de diciembre y São Paulo el 8 de diciembre. Finalmente, el director de UMIRA recalcó el compromiso social de su consulta en Guarenas, donde se aplican estas tecnologías dentro del costo de la consulta médica general para aliviar patologías musculoesqueléticas.

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