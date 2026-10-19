Elecciones ya y reinstitucionalización: El bien superior que nos une por Luis Olivares.

Por: Luis Olivares.

Secretario regional de Centrados en la Gente Apure y miembro de la plataforma Alianza por Venezuela (AVE) .









Venezuela atraviesa horas cruciales en las que la madurez política de la oposición democrática será el factor determinante para consolidar el cambio definitivo. Desde las llanuras de Apure, donde palpamos a diario el anhelo de libertad y el desgaste de nuestro pueblo, el mensaje es unívoco: es momento de mantener una unión férrea e inquebrantable, sepultar las peleas internas y anteponer el destino de la nación a cualquier aspiración grupal o personal.





Los liderazgos mezquinos y la disputa estéril por cuotas de poder, cargos o candidaturas individuales no tienen cabida en la agenda que exige el país. El mandato de los ciudadanos fue claro y categórico: avanzar con determinación bajo la conducción estratégica de María Corina Machado. Desviarse de ese camino o desgastarse en fricciones domésticas solo sirve para prolongar la agonía de millones de familias venezolanas. El verdadero adversario está en frente, no en nuestras filas.





El bien superior que nos convoca hoy se resume en una exigencia nacional e internacional impostergable: elecciones presidenciales ya, celebradas en el menor período posible. El retraso deliberado y la incertidumbre institucional no pueden seguir siendo la norma. Necesitamos un cronograma electoral inmediato que abra paso a la transición democrática sin más dilaciones.





Para que este proceso goce de la legitimidad y transparencia necesarias, la Alianza por Venezuela sostiene firmemente la urgencia de avanzar en dos reformas medulares para el rescate de nuestra República:





1. Reestructuración profunda del Consejo Nacional Electoral (CNE): El árbitro electoral debe dejar de actuar como un apéndice partidista. Exigimos un organismo transparente, imparcial y técnicamente auditable que respete de manera sagrada la voluntad del soberano.





2. Creación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Es impostergable la renovación del Poder Judicial para erradicar los sesgos políticos que amordazan la justicia. Solo con magistrados independientes y probidad jurídica podremos garantizar el Estado de derecho y la estabilidad democrática del país.





Desde Centrados en la Gente ratificamos nuestro compromiso con la ruta cívica, pacífica y electoral.





La viabilidad de este esfuerzo histórico depende de nuestra disciplina colectiva. Depongamos los intereses personales; la historia y el pueblo no perdonarán la desconexión con el momento histórico.



