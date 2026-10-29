Ondas focales marcan la gran diferencia para curar dolor de hombro y codo

Prensa. Leonisia Cusati





El dolor crónico en hombros y codos dejó de ser una condena de reposo indefinido o cirugía. En el centro FISIOMAS de Valencia, Carabobo, un equipo multidisciplinario liderado por la Dra. Osmely García, traumatóloga, — especialista en lesiones deportivas, medicina regenerativa y cirugía artroscópica— y la licenciada en fisioterapia Brenda Sequera —especialista en fisioterapia deportiva y certificada internacionalmente en terapia de ondas de choque— está reescribiendo los protocolos de recuperación clínica en alianza con instituciones de salud del país.

Frente al desgaste físico de la vida moderna, las lesiones de hombro y codo solían requerir terapias paliativas de corta duración. Hoy, la tecnología de punta BTL marca un antes y un después al diferenciarse radicalmente de los métodos tradicionales y de las ondas de presión radial.

“La diferencia es que las ondas de choque focales manejan una energía completamente diferente a la de presión radial. Su poder de penetración es mucho más efectivo para tratar patologías óseas, hernias discales, edema óseo y tendones que van hasta la inserción ósea. No solamente quita el dolor, sino que ataca la raíz del origen del padecimiento”, afirmó la médica traumatóloga.

Activación celular: ¿Cómo actúa la tecnología BTL?

A nivel fisiológico, el equipo desencadena un potente estímulo de mecano transducción que activa la matriz extracelular. Este proceso impulsa la regeneración de tenocitos y condrocitos, y favorece la angiogénesis (la formación de nuevos vasos sanguíneos), clave para acelerar la curación de los tejidos dañados.

Como afirman las especialistas, donde llega sangre fresca, llega la curación. Este mecanismo limpia el tejido dañado mediante apoptosis controlada, permitiendo disolver calcificaciones masivas al destruir depósitos de calcio no funcionales que bloquean la movilidad articular.

Este tratamiento está indicado para cualquier persona, sin importar la edad, ya sean atletas de élite, adultos mayores o pacientes con desgaste por rutinas de trabajo pesadas u obesidad.

No obstante, existen restricciones médicas absolutas como portar marcapasos —debido al riesgo de interferencia con la onda expansiva— y procesos tumorales activos por la activación celular acelerada. El embarazo se maneja como una contraindicación relativa que requiere evaluación estricta.

Las lesiones más frecuentes que encuentran en esta tecnología una solución rápida y eficaz incluyen los edemas óseos, la epicondilitis (codo de tenista), la epitrocleítis (codo de golfista), las tendinopatías calcificantes del hombro, las tendinopatías del tendón de Aquiles y del tendón rotuliano (rodilla de saltador), así como la fascitis plantar y el espolón calcáneo.

El abordaje en el codo: curación biológica frente a corticoides

En patologías severas del codo, los reposos prolongados y las infiltraciones con corticoides suelen ofrecer un alivio efímero que debilita el tendón. El uso pionero de las ondas de choque focales estuvo enfocado inicialmente en atletas de alto rendimiento para garantizar un pronto retorno al campo de juego; sin embargo, hoy beneficia a todo tipo de pacientes.

Aunque el tiempo estimado de recuperación varía según la ocupación del paciente y el grado de degeneración tisular, la onda focal en zonas de inserción ósea repara el tejido de forma biológica y permanente, logrando mejoras notables en periodos de 28 días.

Este resultado se potencia significativamente al combinar la tecnología con herramientas tradicionales como la fisioterapia convencional. Las especialistas señalan que este procedimiento es perfectamente compatible con infiltraciones, siempre y cuando se evite el uso de corticosteroides y se prioricen terapias ortobiológicas avanzadas, tales como el plasma rico en plaquetas (PRP). Tolerancia, duración y pronóstico de recuperación

Cada sesión tiene una duración aproximada de 20 a 25 minutos, combinando analgesia y la aplicación de la energía focalizada. El tratamiento puede generar un dolor tolerable en las primeras ondas que luego actúa como efecto anestésico según la tolerancia del paciente.

Para los cuadros de dolor crónico, se requiere por lo general una sola sesión principal, la cual puede evaluarse para un refuerzo opcional a los 21 o 30 días, según la lesión. La mejoría comienza a notarse progresivamente a partir de las primeras semanas, variando según se trate de un edema óseo o un tendón parcialmente desgarrado. Las recaídas son infrecuentes siempre que se elimine el origen biomecánico del problema.

“No se limita a quitar el dolor, sino que elimina su origen. Al mejorar el tejido, mejora también la calidad de vida del paciente; no es lo mismo aplicar un protocolo de fisioterapia aislada que combinarlo con las ondas de choque”, destacó la Dra. García.

Por su parte, la licenciada Brenda Sequera enfatizó que este tipo de tratamiento debe estar acompañado en el área de fisioterapia y rehabilitación. “Al recibir una terapia aislada sin la onda, el paciente puede volver al mes con el mismo dolor, porque no se eliminó el origen del problema. Esta sinergia ha cambiado radicalmente el pronóstico de recuperación, transformando expectativas de cirugías complejas en retornos seguros y rápidos a la vida activa”.

Vanguardia, esperanza y bienestar hacia el futuro

En un contexto socioeconómico complejo como el de Venezuela, que clínicas y centros especializados como FISIOMAS sigan apostando por incorporar tecnología BTL representa mucho más que un acto de compromiso: es una firme declaración de progreso y confianza en el porvenir de la salud nacional.

“Desde la perspectiva de la relación costo-beneficio, aunque son tratamientos especializados, se mantienen accesibles para la población. El valor real radica en que se está curando la patología de raíz, en lugar de simplemente mitigar temporalmente el dolor”, enfatizó la Dra. García

Cada paciente que recupera su movilidad sin pasar por un quirófano simboliza una victoria de la esperanza sobre la limitación. Invertir en esta innovación médica no solo optimiza recursos frente a costosas cirugías, sino que siembra un horizonte de bienestar duradero, demostrando que la ciencia de alta gama y el talento humano son los pilares más sólidos para construir una sociedad más sana, activa y llena de futuro.

Para información @fisioterapia.mas. Blanca Mujica, CEO FISIOMAS.