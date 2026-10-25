ONG Conciencia es Dignidad celebra la activación de la justicia universal para juzgar crímenes ocurridos en Venezuela

Prensa, Conciencia es Dignidad

La organización no gubernamental Conciencia es Dignidad (CED) celebra la apertura de nuevas vías de justicia internacional para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, tras la presentación, el pasado 8 de octubre, de una acusación penal ampliada contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La nueva acusación incorpora presuntos delitos de tortura cometidos en territorio venezolano contra ciudadanos de esa misma nacionalidad, incluyendo hechos vinculados con los casos de Fernando Albán, fallecido bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en octubre de 2018, y Óscar Pérez, muerto durante un operativo de seguridad en enero de ese año.





En el artículo «Nicolás Maduro encausado en NY por los casos de Fernando Albán y Óscar Pérez. ¿EE. UU. asume jurisdicción universal?», el abogado Ramón A. Aguilar, colaborador de la organización y abogado en el caso de Fernando Albán, examina el alcance de esta acusación que describe hechos relacionados con seis víctimas venezolanas, entre ellas Leopoldo López, Juan Requesens, Juan Carlos Caguaripano y Fernando Albán. El análisis destaca la posibilidad de perseguir penalmente actos de tortura cometidos fuera de Estados Unidos mediante mecanismos de jurisdicción extraterritorial, con fundamento en la legislación estadounidense y la Convención contra la Tortura.





Por su parte, en el artículo «La justicia va encontrando camino: jurisdicción universal, verdad y garantías de no repetición para las víctimas venezolanas», la abogada y también colaboradora, Carmen Alguíndigue, explica que la legislación estadounidense permite perseguir delitos de tortura cometidos en el extranjero cuando los acusados se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o la de las víctimas. La autora sitúa este proceso junto a otras iniciativas de justicia internacional, como la causa abierta en Argentina por crímenes de lesa humanidad, los mecanismos de jurisdicción universal existentes en España y Alemania y la investigación Venezuela I de la Corte Penal Internacional, que continúa abierta.

Ambos análisis coinciden en la importancia de impedir que las fronteras nacionales se conviertan en obstáculos para investigar graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, destacan el valor de estos procedimientos para preservar testimonios, documentar los hechos y establecer responsabilidades individuales.





Para Conciencia es Dignidad, estos avances constituyen una oportunidad para combatir la impunidad y acercar a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La organización subraya, además, que los procesos internacionales deben acompañarse de la reconstrucción de un sistema judicial independiente en Venezuela, capaz de investigar los abusos cometidos y establecer garantías efectivas de no repetición.



