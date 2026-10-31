Presidente Trump, Venezuela no está bailando ni está feliz por

Muchos políticos recurren al discurso del “gaslighting”, una estrategia de manipulación cuyo objetivo es que las personas duden de su propia interpretación de la realidad. Esta técnica consiste en negar, distorsionar o minimizar de manera repetida hechos que resultan evidentes para una población.

OPINIÒN. Héctor Márquez G.

En mi opinión, un “gaslighting”, fue usado por el presidente Trump el 26 de junio, cuando afirmó: “La gente (en Venezuela) está realmente feliz. Están bailando en las calles porque está entrando mucho dinero a través de las grandes compañías petroleras que están llegando”.

Sin embargo, más allá de cualquier narrativa, los datos y la realidad cotidiana de millones de venezolanos muestran un panorama muy diferente.

Hasta hoy, según la ONG Foro Penal, unas 368 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, pese a la llamada Ley de Amnistía. Esta situación se suma a un historial de represión que incluye cerca de 19.156 detenciones arbitrarias por motivos políticos registradas desde 2014, y 724 casos de desaparición forzada documentados entre 2018 y 2019, sobre los cuales el régimen aún no ha ofrecido explicaciones.

Además, de acuerdo con el Foro Penal, actualmente más de 11.379 personas continúan sometidas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad, mientras que alrededor de 21 personas han muerto bajo custodia del régimen. A ello se añade que la ONU ha documentado al menos 190 muertes ocurridas en contextos de protestas y episodios de represión política.

Venezuela continúa siendo señalada por la falta de garantías institucionales, las restricciones a los derechos fundamentales y el encarcelamiento de personas por razones políticas. Esta situación política e institucional se desarrolla en paralelo a una profunda crisis social y económica que sigue afectando las condiciones de vida de la población.

Según la plataforma HumVenezuela, para agosto de 2025, 78,4 % de los hogares se encontraba en pobreza económica y 54 % en pobreza extrema. Con el aumento de la inflación, que alcanzó 534,4 % anual en 2025, estos niveles subieron a 81,3 % de pobreza general y 62,6 % de pobreza extrema. Además, 58 % de los hogares sufría pobreza multidimensional, debido a carencias simultáneas en vivienda, servicios básicos, educación, salud y alimentación.

Estos indicadores permiten dimensionar la brecha entre los discursos que pretenden mostrar una realidad distinta y las condiciones concretas que enfrenta la mayor parte de la población venezolana.

En conclusión, el presidente Trump y sus afirmaciones sobre lo bien que lo está haciendo Delcy Rodríguez, la dictadora interina, acompañada visiblemente por el represor político Diosdado Cabello, no son más que un "gaslighting", pues Venezuela no es feliz, no está bailando, y no hay bonanza; ni antes ni después del 3 de enero de este año.

Héctor Márquez G.

Psicólogo Clínico y Forense.

Life Coach y Teólogo.