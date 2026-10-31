Presidente Trump, Venezuela no está bailando ni está feliz por

OPINIÒN. Héctor Márquez G.
En
mi opinión, un “gaslighting”, fue usado por el presidente Trump el 26 de junio,
cuando afirmó: “La gente (en Venezuela) está realmente feliz. Están bailando
en las calles porque está entrando mucho dinero a través de las grandes
compañías petroleras que están llegando”.
Sin
embargo, más allá de cualquier narrativa, los datos y la realidad cotidiana de
millones de venezolanos muestran un panorama muy diferente.
Hasta hoy, según la ONG Foro Penal, unas 368 personas
continúan privadas de libertad por motivos políticos, pese a la llamada Ley de
Amnistía. Esta situación se suma a un historial de represión que incluye cerca
de 19.156 detenciones arbitrarias por motivos políticos registradas desde 2014,
y 724 casos de desaparición forzada documentados entre 2018 y 2019, sobre los
cuales el régimen aún no ha ofrecido explicaciones.
Además, de acuerdo con el Foro Penal, actualmente más
de 11.379 personas continúan sometidas arbitrariamente a medidas restrictivas
de su libertad, mientras que alrededor de 21 personas han muerto bajo custodia
del régimen. A ello se añade que la ONU ha documentado al menos 190 muertes
ocurridas en contextos de protestas y episodios de represión política.
Venezuela
continúa siendo señalada por la falta de garantías institucionales, las
restricciones a los derechos fundamentales y el encarcelamiento de personas por
razones políticas. Esta situación política e institucional se desarrolla en
paralelo a una profunda crisis social y económica que sigue afectando las
condiciones de vida de la población.
Según
la plataforma HumVenezuela, para agosto de 2025, 78,4 % de los hogares se
encontraba en pobreza económica y 54 % en pobreza extrema. Con el aumento de la
inflación, que alcanzó 534,4 % anual en 2025, estos niveles subieron a 81,3 %
de pobreza general y 62,6 % de pobreza extrema. Además, 58 % de los hogares
sufría pobreza multidimensional, debido a carencias simultáneas en vivienda,
servicios básicos, educación, salud y alimentación.
Estos
indicadores permiten dimensionar la brecha entre los discursos que pretenden
mostrar una realidad distinta y las condiciones concretas que enfrenta la mayor
parte de la población venezolana.
En
conclusión, el presidente Trump y sus afirmaciones sobre lo bien que lo está
haciendo Delcy Rodríguez, la dictadora interina, acompañada visiblemente por el
represor político Diosdado Cabello, no son más que un "gaslighting",
pues Venezuela no es feliz, no está bailando, y no hay bonanza; ni antes ni
después del 3 de enero de este año.
Héctor Márquez G.
Psicólogo Clínico y Forense.
Life Coach y Teólogo.