 Vente Apure exige cronograma para presidenciales en 2027 - SenderosdeApure.Net

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martes, 20 de octubre de 2026

Vente Apure exige cronograma para presidenciales en 2027

Prensa. Vente-Apure.

Coordinadora regional de Vente Venezuela en Apure, Nahir Mota, ofreció una rueda de prensa ante los medios de comunicación acompañada de diversos partidos políticos de la plataforma unitaria y representantes de la Sociedad Civil para fijar posición sobre la ruta política del país y anunciar próximas acciones de calle en la entidad.

Durante el encuentro con los periodistas Nahir Mota presentó exigencias firmes enfocadas en la restitución democrática:

• Liberación de presos políticos: Exigió el cese inmediato de la persecución y la libertad plena para todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos.

• Regreso de María Corina Machado: Reclamó las garantías necesarias para el retorno seguro de la líder opositora a Venezuela.

• Cronograma electoral definitivo: Solicitó la publicación oficial del calendario para las elecciones presidenciales pautadas para 2027.

• Respeto a la voluntad popular: Instó a reconocer el mandato ciudadano que millones de venezolanos expresaron en la elección primaria del 22 de octubre de 2023.

Asimismo convocó a toda la ciudadanía apureña a sumarse a una manifestación pacífica bajo la consigna de la libertad, la concentración se llevará a cabo este jueves a las 4:00 PM en la Estatua de San Fernando.



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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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