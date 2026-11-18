El reconocido ejecutivo y productor aprovechó uno de los encuentros más importantes de la industria musical latina para estrechar relaciones, conectar con grandes figuras del entretenimiento y proyectar internacionalmente la fuerza de la música tropical.

Prensa. Héctor Álvarez

La música tropical continúa conquistando espacios en la industria internacional, y DerekVinci, CEO de EQS Música y destacado productor musical, sigue trabajando para llevar sus sonidos, artistas y cultura a nuevos escenarios. Durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, el ejecutivo tuvo una destacada presencia, participando en encuentros con importantes figuras del espectáculo y profesionales de la industria musical.

Su participación en el Latin Grammy Week representó una oportunidad para fortalecer relaciones estratégicas, establecer nuevos vínculos profesionales y, especialmente, dar mayor visibilidad a la relevancia que tiene la música tropical dentro del panorama musical global.

Durante esta importante semana, DerekVinci tuvo la oportunidad de compartir y estrechar vínculos con reconocidas figuras del entretenimiento y la producción musical, entre ellas Emilio Estefan, además de otros profesionales y representantes de diferentes sectores de la industria.

Al frente de EQS Música, DerekVinci mantiene una visión amplia y ambiciosa sobre el futuro de la música latina. Su sello discográfico trabaja con diferentes expresiones de la música tropical, destacando géneros como la bachata, el reparto cubano, el merengue, la salsa y el bolero, entre otros ritmos que forman parte de la identidad y riqueza cultural latina.

Uno de los aspectos que define su visión empresarial es la apertura de oportunidades para nuevos talentos. DerekVinci considera que la industria musical necesita continuar evolucionando, creando espacios para nuevas voces, productores y propuestas que aporten frescura, innovación y diversidad al mercado internacional.

La presencia de DerekVinci en la semana del Latin Grammy reafirma su compromiso con una visión que va más allá de la producción musical: construir conexiones, impulsar carreras, abrir oportunidades y llevar la cultura tropical a nuevas fronteras.

Con una perspectiva enfocada en el crecimiento y la innovación, DerekVinci y EQS Música continúan dando un nuevo impulso a la música, los artistas y la cultura latina, contribuyendo al desarrollo de un movimiento musical que busca trascender generaciones y fronteras.