El canto de sirena de siempre: promesas a plazos para un pueblo sin sueldo por Luis Olivares.

Por: Luis Olivares**





*Presidente Centrados en la Gente, Apure y miembro de Alianza por Venezuela*









Seamos honestos y hablemos con los pies sobre la tierra, desde el corazón de nuestros llanos hasta el último rincón de Venezuela.n El reciente anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un supuesto aumento del salario integral fraccionado en **cuatro etapas ó cuatro momentos** para el año que viene, no genera esperanza; genera un profundo sabor a déjà vu, a mentira repetida y a burla institucionalizada.





Para los apureños, que sabemos lo que es remar contra la corriente con el agua al cuello, este libreto ya es viejo. Nos quieren vender la idea de un cronograma a plazos, como si el estómago de los trabajadores pudiera programarse para pasar hambre por cuotas o esperar a que el cuarto momento llegue mientras la inflación se come lo poco que hay.





Esta estrategia de repartir promesas en mil pedazos no es nueva. Nos recuerda trágicamente a aquellos famosos "motores de la economía" del difunto presidente Chávez que supuestamente iban a arrancar la producción nacional y que hoy, están enterrados en el olvido, solo dejaron chatarra y ruina. Nos recuerda también a tantas alharacas gubernamentales y paquetes de anuncios salariales que terminan diluyéndose en el aire, quedando en simples titulares de prensa mientras la realidad en la calle es desoladora.





¿Cómo creer en nuevos fraccionamientos a futuro cuando todavía está fresca la herida del engaño a nuestros abuelos, a los jubilados, a quienes se les prometió con bombos y platillos un bono de cerca de 1.000 dólares que nunca, jamás, se hizo efectivo? Jugar con la dignidad de la tercera edad y con el sustento de la familia venezolana es una falta de respeto imperdonable.





Mientras tanto, la realidad insostenible continúa: el salario mínimo oficial sigue congelado en unos indignos e irrisorios **130 bolívares mensuales**, pulverizados por completo. El gobierno insiste en apostar al modelo tramposo de las bonificaciones discrecionales, ignorando por completo que los bonos no cotizan, no generan aguinaldos justos, no construyen futuro y destruyen por completo las prestaciones sociales y los derechos adquiridos por los trabajadores tras años de esfuerzo.





Y la exigencia duele todavía más en esta época del año. Desde Apure, nuestra gente alza la voz con indignación y firmeza. Reclamamos un aumento salarial real, justo y urgente **ahora**, precisamente en estas fechas navideñas, cuando el costo de la vida se dispara, las familias intentan sobrellevar las festividades con lo mínimo y las bonificaciones decembrinas apenas alcanzan para sobrevivir un par de días.





Los llaneros no queremos más cuotas de promesas vacías ni calendarios gubernamentales que solo buscan ganar tiempo a costa de la miseria colectiva. Exigimos un cambio de rumbo radical: **que se aumente el salario mínimo de verdad, que se entierren las bonificaciones que empobrecen y que todo ese ingreso pase a formar parte formal del salario, incidiendo en las prestaciones y beneficios de los trabajadores venezolanos.**



