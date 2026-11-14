Encava celebró 64 años en el mercado con el lanzamiento del Mini Pullman ENT-620

Prensa. Ricardo Graffe.

La empresa fundada en 1962 celebró en Valencia seis décadas de innovación y de compromiso con las necesidades de movilidad en el país. El vicepresidente de Encava, Miguel Ángel Cánchica, ratificó que la marca sigue enfocada en ofrecer una combinación óptima de calidad, diseño, innovación, servicio y comprensión de las necesidades de los usuarios lo que le ha permitido consolidarse como un referente en el mercado automotriz nacional.





“Ha sido una constante y fructífera actividad ininterrumpida a través de estos 64 años en los que hemos rendido con muchos frutos produciendo más de 80 mil unidades para darle al pueblo venezolano soluciones de movilidad. A partir del año 2021 hemos lanzado la marca Isuzu, como representantes en todo el territorio nacional, con soluciones de carga como el FVR, NPR y el QLR, y seguimos adelante como empresa”, celebró.





El evento aniversario reunió a clientes, aliados estratégicos, proveedores y colaboradores de la marca quienes presenciaron la entrega de reconocimientos a personalidades del sector. Además, fueron testigos del lanzamiento del Mini Pullman ENT-620 con 32 puestos para pasajeros, motor Isuzu 4HK1, caja automática electrónica, maletero trasero y maleteros laterales.





“Después de 16 años hemos hecho un lanzamiento de este nuevo Mini Pullman con un diseño renovado, aerodinámico y que está acorde a los tiempos que se viven en el mundo en cuanto al diseño automotriz. Está hecho para transporte de turismo, ejecutivo o transporte suburbano para recorridos máximos de 400 kilómetros. Es decir, de Valencia a San Felipe o a Cojedes, a Puerto Cabello o Tucacas, es decir, recorridos cortos”, explicó el vicepresidente a los medios de comunicación presentes.





Cánchica señaló que la incorporación de este modelo revela la apuesta de la empresa por la producción nacional. A la fecha, Encava fabrica más de 12 mil piezas con materia prima proveniente de Sidor y Venalum, y mantiene alianzas con más de 180 autopartistas que se incorporan a la cadena de valor de la marca. “Eso nos da 60% de contenido local o valor agregado nacional. Somos la única ensambladora que ha logrado mantener este contenido local con mucha dedicación y compromiso con el país”, celebró.





Cánchica celebró las alianzas estratégicas constituidas con el Banco Mercantil, el Banco Venezolano de Crédito y la empresa Arca Finance para crear mecanismos que permitan a los transportistas del país acceder a los distintos modelos de la marca. “Nosotros tenemos un financiamiento propio pero nos acompaña la banca venezolana que está ofreciendo créditos con iniciales desde el 40% hasta cinco años para pagar las unidades”, agregó.





Más allá de crear condiciones para el mercado nacional, el vicepresidente de Encava reveló que partners oficiales de Isuzu en Centroamérica, el Caribe, Surinam y Guyana han manifestado su interés en incorporar el Mini Pullman ENT-620 en sus países, pues el modelo fabricado con aluminio sería altamente resistente a la corrosión. Cánchica se mostró optimista ante esta posibilidad pues permitiría generar divisas, empleos y romper barreras como exportadores no tradicionales desde Venezuela para mercados internacionales.





Encava ratificó su compromiso con el pueblo venezolano para seguir generando soluciones de movilidad en el país y anunció que para 2027 estará realizando entre tres o cuatro lanzamientos de nuevos productos que permitan proyectar la evolución hacia los nuevos tiempos de la marca líder en Venezuela.