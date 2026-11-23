Prensa. Comegato Producciones.

Félix Martin, uno de los grandes innovadores de la guitarra eléctrica, considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo en la actualidad, luego de su gira por Asia, regresa a Venezuela a reencontrarse con su público luego de 8 años de ausencia, ofreciendo un concierto junto a otro gran referente de la guitarra venezolana, como lo es la agrupación de rock sinfónico Sibelius. Juntos darán vida al Caracas Live Session Vol.1 de la mano de Comegato Producciones, el sábado 19 de diciembre en el Pepsi Music Hall (CC Concresa) a las 7:00 PM. Como invitado participará la agrupación de post-rock experimental Ravahil, que viene de obtener la "Mención Especial" en el Festival Nuevas Bandas 2026.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 23 de noviembre en comegato.com y tienen un costo en preventa de 20€ + fee “General” y 40€ + fee el “Meet and Greet” (incluye entrada y poster autografiado).

Félix Martin es el creador de su propio diseño de guitarras de 12, 14 y 16 cuerdas, bajo la marca FM Guitars. Con su banda ha girado con estrellas del rock progresivo e instrumental como Sons of Apollo (Mike Portnoy, Billy Sheehan, Bumblefoot), Steve Vai, Marty Friedman, Tony MacAlpine y TesseracT, realizando tours por Estados Unidos, Europa, Venezuela, México, Colombia y China. La banda también participó en el circuito de festivales, que incluye Progressive Nation at Sea, SXSW, Euroblast (Alemania), Mexicali Prog (México) y Tech Fest (Reino Unido). Ha sido reseñado en medios de comunicación de prestigio como LA Weekly, Revolver Magazine, Billboard, CBS Radio, Guitar World, Premier Guitar, Vintage Guitar y Blabbermouth.

“Estoy muy emocionado de poder tocar en mi país, después de tanto tiempo. Va a ser un encuentro muy especial, las expectativas son grandes después de tantos años. Como repertorio, vamos a interpretar música venezolana y música latina fusionada con rock-metal. También tocaré temas del disco The Gathering que es otro estilo de música que estoy haciendo, orientado más hacia el rock melódico. Va a ser un setlist variado”, destacó Félix Martin, quien tocará acompañado por una sección rítmica de alto nivel: Mauricio Viloria en el bajo y Adalberto Velázquez en la batería.

Por su parte, la agrupación Sibelius, principal exponente del rock sinfónico en Venezuela, cuenta con tres producciones discográficas de estudio: Rebellion, Classical Tendencies y Bipolar; además ha compartido escenario con estrellas internacionales como Symphony X (EEUU), Apocalyptica (Finlandia), Sonata Arctica (Finlandia) y los virtuosos guitarristas Kiko Loureiro (Brasil), y Radek Chwieralski (Polonia). Sus conciertos, muchos de ellos junto a orquestas sinfónicas, ha tenido como escenario a algunos de los más importantes teatros y centros culturales venezolanos, además de realizar giras por Colombia y México. Para este Caracas Live Session, actuarán con Philipp Scheer en la guitarra, Franco Nori en la batería y Fabio Genovesi en la voz y guitarra.

Philipp Scheer, guitarrista y fundador de Sibelius afirma sentirse muy “contento de finalmente concretar esta fecha con Félix, en años anteriores lo intentamos, pero no pudimos coincidir. Juntos vamos a celebrar la guitarra eléctrica en Venezuela. Va a ser una celebración de la movida de guitarristas del país. Admiro su trabajo porque ha sido incansable para posicionarse y hacer giras con grandes artistas de renombre mundial. Tiene un nivel increíble, hace música diferente, única, inclusive creó su propia guitarra, desarrolló un instrumento para poder tocar lo que él quiere, arregla y compone, la cual tiene un mérito muy grande”.

Por su parte Ravahil es un proyecto musical fundado por Sebastián Cova, músico multinstrumentista venezolano e integrado por Ángelo Frontirre y Andrés Nali, marcando la diferencia con un concepto de fusión que se aleja del mainstream. No pretenden llevar la bandera ni encasillarse en un solo género musical, pero sin duda en el post rock y el math rock, está el ADN de Ravahil, sumando matices folklóricos, pinceladas del medio oriente y aportes de cada uno de sus miembros. Vienen de lucirse en el Festival Nuevas Bandas 2026.

“Que genial poder compartir escenario finalmente con Sibelius, a quienes respeto porque tienen muchos años enfocados en el estilo de guitarra que combina la música clásica con el rock, estoy muy feliz de que van a poder tocar con nosotros. Valoro lo que han hecho por la guitarra en Venezuela, no solo con su música, también con el Sibelius Fest, único certamen para guitarristas eléctricos del país”, agregó Félix Martín, orgullo de Acarigua, radicado actualmente en Los Ángeles, EEUU.





Sin duda el Caracas Live Session Vol. 1 es el evento ideal para los amantes del virtuosismo en la guitarra, las habilidades técnicas en la música, el rock sinfónico-progresivo y el rock experimental, con fuerte presencia de segmentos instrumentales. Venezuela siempre ha tenido grandes exponentes de la guitarra y este 19 de diciembre, el público venezolanos podrá disfrutar de tres de sus principales representantes en la actualidad, en uno de los mejores escenarios de la ciudad de Caracas.





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