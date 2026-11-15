Jacqueline Polanco lanza en Atlanta la Fundación Sonríe Mujer para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad

Prensa. Ángel Rojas Reyes

Con un mensaje de esperanza, solidaridad y empoderamiento femenino, Jacqueline Polanco presentó oficialmente la Fundación Sonríe Mujer, una iniciativa creada para apoyar, orientar y brindar herramientas a mujeres en situaciones vulnerables, especialmente a aquellas que enfrentan desafíos relacionados con la inmigración, las barreras del idioma, la falta de oportunidades y las relaciones abusivas.





El lanzamiento se desarrolló en un entorno natural, donde las asistentes disfrutaron de una experiencia de bienestar que incluyó una sesión de yoga dirigida por Juliana Valles, promoviendo el amor propio, la autoestima y la reconexión personal. Como parte de esta misión, Shey Márquez está encargada de las actividades formativas destinadas a brindar a las mujeres herramientas para capacitarse, desarrollar nuevas habilidades y acceder a oportunidades que impulsen su crecimiento personal y autonomía.





La fundación ofrecerá talleres, conferencias y capacitaciones para ayudar a las mujeres a fortalecer su confianza, adquirir recursos para salir adelante y construir una vida con mayores oportunidades. «Estamos aquí para ayudarte, acompañarte y recordarte que no estás sola. Siempre hay una luz detrás de la tormenta», expresó Jacqueline Polanco, fundadora de la organización, al destacar la importancia de crear espacios de apoyo, colaboración y solidaridad entre mujeres.





La organización agradece especialmente a los medios de comunicación, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible este lanzamiento y se sumaron a una iniciativa comprometida con el bienestar y la transformación de las mujeres latinas en el área metropolitana de Atlanta. Las personas interesadas en conocer la fundación, participar en sus actividades o sumarse como voluntarias, donantes y aliadas pueden visitar https://www. sonriemujerbyjacquelinepolanco .com





Fundación Sonríe Mujer: un espacio para recuperar la confianza, adquirir herramientas y transformar historias de vida.