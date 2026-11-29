Por Eduardo López Sandoval.

En estos tiempos de realismo mágico y prodigios de laboratorio de la Internet, nos ha salido al paso un espécimen digno de estudio para la física cuántica y la zoología fantástica:





Un aspirante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que, según las cuentas del chisme que circula por ahí, tiene 36 años de edad y acumula 35,5 años de estudio en postgrados, repartidos entre 7 doctorados (a mínimo 3 años cada uno, igual a 21 años), 8 posdoctorados (a mínimo 6 meses cada uno, igual a 4 años) y 7 maestrías (a mínimo 1,5 años cada una, igual a 10,5 años).





Años mínimos.

¡Un verdadero prodigio!

Claro que, si uno se pone a sacar la cuenta con la calculadora de toda la vida —esa que no entiende de decretos ni de alquimia curricular—, el milagro se vuelve todavía más espectacular.





Porque el susodicho no nació con el birrete puesto ni graduado de abogado en la cuna: tuvo que empezar su vida escolar a los 6 años de edad, cursar 6 años de primaria, 5 años de bachillerato y 5 años de pregrado (16 años de formación escolar y universitaria inicial, sin contar el tiempo que toma dormir, respirar o esperar que abra la taquilla).





Sume usted, mi pana lector, con lápiz y papel o con los dedos de las manos:

Primaria + Bachillerato + Pregrado: 6 + 5 + 5 = 16 años.





Postgrados del chisme (7 doctorados + 8 posdoctorados + 7 maestrías): 35,5 años

Total de años de estudio acumulados: 16 + 35,5 = 51,5 años





Edad cronológica si empezó a los 6 años y cursó todo eso de corrido: 6 + 51,5 = 57,5 años. Aquí está el detalle que desnuda el truco: el caballero apenas tiene 36 años de edad.





Desde que entró a la escuela a los 6 años hasta el día de hoy han transcurrido apenas 30 años de vida; y si restamos los 16 años de primaria, bachillerato y pregrado, le quedan solo 14 años de almanaque para cursar 35,5 años de maestrías, doctorados y posdoctorados.





Para lograr semejante hazaña, el aspirante tuvo que haber estudiado tres maestrías en el recreo, defendido dos tesis doctorales mientras le salían los dientes de leche y asistido a seminarios posdoctorales en el vientre materno, aprovechando los ratos libres entre una ecografía y otra.





Ante tanta incertidumbre y números que no encuadran ni con la IA, nosotros decidimos aplicar el viejo refrán llanero que reza: "Cuando la cosa está peliaguda, lo sabrá Dios o la Bruja de Camaguán".





Fuimos a la consulta —de la bruja, no de Dios—, y la sabia hechicera nos reveló la verdad detrás del milagro: el susodicho no siguió por ninguna trocha terrenal, sino que siguió la receta mágica de un brujo de Barlovento que llamaban Aristóbulo, también profesor de Historia de Venezuela, … también.





Este brujo le recetó una oración arcana que impide el envejecimiento físico, y un conjuro contable que transfirió los años y el desgaste al retrato: en esta trama invertida, Ramón Luque, de Cajadeagua, no es Dorian Gray sino el retrato mismo sobre el cual recaen la vejez y el peso del tiempo, mientras otro pretende conservar intacta la fachada.





Si Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, mostró con lucidez literaria el pacto entre la apariencia intacta y el deterioro oculto, el brujo Aristóbulo opera aquí como su reverso oscuro, administrando el sortilegio para descargar el estrago de los años en ese lienzo ajeno, hasta dejar a Ramón Luque bien viejito, con los 96 años acumulados.





Por lo tanto, nos reveló la Bruja, la edad real del futuro magistrado es de 96 años, una edad venerable que, por supuesto, no es ninguna limitante para ser Magistrado de la República...





Amanecerá y veremos.

Si en esta enjundiosa lectura llegas hasta acá es porque quieres saber si será elegido. Por miedo no le quise preguntar a la Bruja de Camaguán si sería entronizado como Magistrado, esperemos.





¡Cosas veredes, Ramón!

Nota: En el primer párrafo se dijo que es “digno de estudio para la física cuántica y la zoología fantástica”, y también digo: Para el chisme en el Llano.