Por Eduardo López Sandoval. 16/11/2026.





En la arquitectura jurídica de cualquier república que se precie de ser civilizada, el Derecho Penal debe operar como la última raya: el recurso extremo al que acude el Estado únicamente cuando las demás ramas del ordenamiento jurídico resultan insuficientes para proteger bienes jurídicos tangibles y fundamentales.





Sin embargo, en Venezuela, la reforma parcial del Código Penal sancionada en marzo de 2005 (Gaceta Oficial N.° 5.768 Extraordinario) inoculó en nuestro sistema punitivo una pieza de ingeniería autoritaria que repugna a la conciencia constitucional: el artículo 296-A, mediante el cual se tipificó como delito la difusión de «información falsa» susceptible de causar «pánico en la colectividad» o mantenerla en «zozobra».





Quienes ejercemos el oficio de la palabra —tanto en los estrados judiciales como en las columnas de opinión— sabemos que las tiranías no comienzan únicamente con los barrotes de las celdas, sino con la adulteración del lenguaje jurídico para criminalizar la disidencia. El artículo 296-A no es una norma preventiva; es un grillete ideológico diseñado para castigar con penas de prisión (de dos a cinco años) a quien se atreva a divulgar verdades incómodas que el poder califique discrecionalmente como «falsas».





I. La violación flagrante al principio de taxatividad y legalidad penal.





Desde la perspectiva estricta de la dogmática jurídico-penal, el artículo 296-A constituye un aberrante tipo penal abierto, radicalmente incompatible con el principio de legalidad consagrado en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa).





Para que una norma punitiva sea constitucionalmente válida, el legislador está obligado a describir con precisión quirúrgica la conducta prohibida. No obstante, expresiones como «información falsa» o «causar pánico o zozobra en la colectividad» carecen de contornos objetivos.





¿Quién posee el monopolio epistemológico de la verdad absoluta en una sociedad plural?

¿Anunciar, falso o no, la suspensión de la final de Tigres–Magallanes causa zozobra?





En los regímenes autoritarios, «verdad» es únicamente el boletín oficial del gobernante de turno, y «zozobra» es el miedo que siente el burócrata cuando la ciudadanía se entera de la ruina administrativa, el desabastecimiento o el colapso de los servicios públicos. Al dejar al arbitrio del fiscal o del juez la determinación subjetiva de qué noticia genera «zozobra», se pulveriza la seguridad jurídica y se sustituye el Derecho Penal de acto por un Derecho Penal de autor y de opinión.





II. La afrenta directa a los artículos 57 y 58 de la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad





El artículo 296-A colisiona de frente con los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna, los cuales garantizan el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, prohibiendo expresamente la censura previa y consagrando el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.





Principio de Convencionalidad: Más aún, por mandato del artículo 23 constitucional, los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Tanto el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben la criminalización de la expresión mediante tipos penales ambiguos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en su jurisprudencia vinculante que el uso del aparato punitivo del Estado para sancionar la difusión de informaciones de interés público genera un efecto amedrentador (chilling effect) que inhibe el debate democrático y fomenta la autocensura. La verdad no se impone a fuerza de autos de detención; se decanta en el libre contraste de las ideas.





III. El germen de la censura: Antecedente directo de la llamada «Ley contra el Odio»





No es casual que esta disposición aparezca en las legislaciones de los modelos totalitarios y en las doctrinas de control social heredadas de los manuales autoritarios del siglo XX. En nuestra historia contemporánea, el artículo 296-A del Código Penal operó como el laboratorio jurídico y el antecedente directo de la írrita y anticonstitucional Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017).





Ambas normativas comparten la misma genética autoritaria: parten de la premisa perversa de que el ciudadano es un menor de edad intelectual al que el Estado debe tutelar, castigando con cárcel cualquier crítica que desnude la ineficiencia gubernamental. Primero se criminalizó la «zozobra» en el Código Penal; luego se elevó la pena hasta veinte años bajo la etiqueta subjetiva del «odio» para silenciar a periodistas, historiadores, abogados y ciudadanos comunes en las redes sociales y en la prensa escrita.





IV. El imperativo de una reforma penal y la derogatoria urgente.





La reconstrucción institucional de Venezuela y su retorno definitivo al concierto de las naciones democráticas del mundo libre no admite ambigüedades ni paños tibios. No basta con cambiar de administradores si se mantienen intactas las herramientas legales de la opresión.





Resulta imperativo y urgente acometer una reforma integral del Código Penal venezolano que expulse de nuestro ordenamiento jurídico todas las normas de corte inquisitorial incorporadas durante las últimas décadas, comenzando por la derogatoria absoluta e inmediata del artículo 296-A. Mientras exista una sola línea en nuestras leyes que permita encarcelar a un ciudadano por difundir información o expresar su pensamiento sin recurrir a la violencia física, la libertad en Venezuela seguirá siendo una concesión precaria y no un derecho inalienable. La palabra libre es la primera trinchera de la dignidad humana; derogar la mordaza penal es el primer paso para devolverle la república a los ciudadanos.





Desde el final del la Calle 8 del Barrio Cajadeagua de Calabozo