LA VERDAD HISTÓRICA NO SE ESCRIBE CON LICENCIAS LITERARIAS: RESPUESTA A LA TESIS FEBRERISTA Por: Eduardo López Sandoval

Por: Eduardo López Sandoval.





El debate sobre los verdaderos orígenes fundacionales de la Villa de Todos los Santos de Calabozo no es una mera querella de tintero ni un capricho cronológico: es una exigencia de justicia patrimonial y de rigor documental.





En su reciente texto «¿Cuándo nació realmente Calabozo? Una nueva relectura de sus orígenes», José Obswaldo Pérez, de muy buena fe, intenta conciliar lo inconciliable bajo un manto de ecuanimidad metodológica, sugiriendo coexistencias entre la vertiente de 1723-1724 y los registros del siglo XVII. Sin embargo, la frialdad de los archivos, la ciencia jurídica y la propia estructura de los textos exigen poner las cosas en su justo lugar.





I. La naturaleza literaria y narrativa de la obra de referencia

Para sostener el hito de 1723 o 1724, los defensores de la fecha febrerista acuden de manera recurrente a la obra Villa de Todos los Santos de Calabozo: El derecho de existir bajo el sol, de Monseñor Lucas Guillermo Castillo Lara. No obstante, un análisis riguroso de su contenido revela que estamos ante una pieza que desborda con creces la monografía historiográfica tradicional para adentrarse de lleno en los terrenos de la gran narrativa histórica.





¿Por qué debemos calificarla en su dimensión literaria y novelística?

Porque la historia estricta se edifica sobre expedientes, probanzas, Cédulas Reales selladas y autos de visita que se limitan a registrar el frío acontecer de los hechos. En cambio, cuando una obra adopta un título tan elocuente como El derecho de existir bajo el sol, y despliega una prosa caudalosa, un uso soberbio de las metáforas y una destreza poética indiscutible para insuflar aliento, alma y atmósfera a los personajes coloniales, cruza la frontera de la ciencia social para ingresar al arte de la recreación estética.





Por doctrina jurídica y metodológica universal, una obra de corte narrativo y lírico —por más brillante, bella o documentada que luzca en su estilo— opera bajo las licencias de la composición literaria.





No es un documento probatorio ni un auto de fe administrativa. Pretender fundar la cronología formal y jurídica de una ciudad sobre las licencias creativas de una prosa de aliento novelístico es un despropósito intelectual que destruye cualquier pretensión de rigor archivístico.





II. La Evidencia Historiográfica e Inapelable: La Real Cédula de 1676

Frente a la inspiración literaria de las interpretaciones modernas, el segundo pilar irrefutable de esta verdad se halla en la misma investigación histórica de nuestra provincia. El eminente historiador José Antonio de Armas Chitty, en su obra monumental HISTORIA DEL GUÁRICO (página 262), nos invita a revisar los hallazgos fundamentales con estas palabras:





«...actualmente vamos a daros una gratísima nueva que involucra grandes cosas:

UN HALLAZGO PROVIDENCIAL





Hemos encontrado en el Archivo del Registro Subalterno del Distrito Miranda de este Estado, la Real Cédula de Don Carlos III, Rey de España, expedida en Aranjuez el 20 de abril del año 1.774, en donde está de un modo gráfico y convincente no solo el origen de la antigua Villa de Todos los Santos, sino que también la donación de los terrenos del cristiano Monarca á la susodicha Villa...»

UN HALLAZGO PROVIDENCIAL. Así lo resalta, centrado y en mayúsculas sostenidas, el historiador don José Antonio de Armas Chitty.





El texto de De Armas Chitty certifica la verdadera aprobación documental y legal del asentamiento que se remonta al siglo XVII. Tal como se transcribe en los legajos coloniales sobre el origen del pueblo de Todos los Santos de Calabozo, la Real Cédula ratifica que el 28 de septiembre de 1676 se aprobó y ordenó formalmente la fundación del asentamiento:





«...vistas en mi Concejo de Indias, se aprobaron por Real Cédula de veinte i ocho de setiembre de mil seiscienctos setenta i seis, con todo lo practicado por la nominada Junta, en cuanto a la Población intentada encargándose al propio Prelado, al Gobernador i a los Religiosos Misioneros, el cumplimiento de todo en la parte que les tocase; i en su consecuencia; se formó el de "Todos Los Santos", en el centro de los Llanos, frontera del Orinoco, i establecieron en sus cercanías dos Misiones o Pueblos de Indios...»





El 28 de septiembre de 1676 no es una conjetura literaria: es la fecha en que la Corona autorizó y mandó a ejecutar la creación del Pueblo de Españoles: “se formó el de 'Todos Los Santos'”, formalizándose en la práctica en el matemático primer Día de Todos los Santos de 1677.





III. Respuesta a los Febreristas: Sin argumentos probatorios

Frente a la contundencia de las Cédulas Reales de 1676 y 1774, la postura febrerista carece por completo de basamento documental. Quienes insisten en mantener la efeméride del 1.º de febrero no tienen más argumento que la inercia de una fiesta impuesta con la que se "ejecutó" el presupuesto municipal de ese año.





Es menester aclararle a José Obswaldo Pérez y a la opinión pública que nosotros no estamos solicitando que se cambie caprichosamente la fecha del cumpleaños de la ciudad; lo que exigimos legal e históricamente es que se establezca el real. No se trata de ignorar la presencia indígena —la cual ya estaba incorporada y protegida en las cédulas de 1676 y en la labor misional iniciada por Fray Pedro de Berja en 1657—, sino de dejar de disfrazar una reorganización tardía del siglo XVIII como si fuera el acto gestacional primario.





Conclusión

La historia rigurosa de nuestra tierra exige deslindar con claridad la calidez del relato literario de la frialdad irrefutable de los hechos documentados. Pretender sostener la cronología de una ciudad sobre las licencias estéticas y narrativas de una obra que conmueve por su belleza pero carece de la fuerza de un decreto fundacional originario es una arbitrariedad que no resiste el análisis archivístico ni el juicio legal.



