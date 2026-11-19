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Caracas, noviembre de 2026. - PepsiCo Venezuela, empresa líder en el sector agroindustrial comprometida con la agricultura local y el fortalecimiento de las comunidades, anuncia que Lay’s®, la marca icónica de papas fritas elaborada en el país con materia prima 100% venezolana, patrocinará a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Con esta alianza, la confederación continental más antigua del mundo se incorpora a la plataforma global “No Lay’s, No Game”.

Esta alianza con la CONMEBOL consolida el compromiso global de Lay’s® con el fútbol. Al unirse a torneos emblemáticos como la UEFA Champions League y la Copa Mundial de la FIFA, la marca sigue conectando a los hinchas con la emoción del deporte rey en todo el mundo.

Para Liliana Rivera, Gerente de Marketing de Pepsico Venezuela, “esta alianza nos permite estar cerca de millones de aficionados, acompañándolos en cada momento de pasión que viven alrededor del juego. Para Lay’s, el fútbol se disfruta mejor en compañía y por eso decimos que sin Lay’s no hay juego. Junto a la CONMEBOL, queremos que el fútbol sudamericano se viva y se disfrute aún más”.

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, afirmó que "el fútbol sudamericano tiene una identidad, una historia y una pasión que trascienden las fronteras. Esta alianza con Lay’s fortalece la proyección global de nuestras competiciones y nos permite seguir acercando el fútbol de Sudamérica a aficionados de todo el mundo”.

La CONMEBOL Libertadores es uno de los principales símbolos del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Su presencia en diez países, con partidos disputados en más de 70 ciudades y más de 150 encuentros por temporada, refleja la dimensión regional de una competición que trasciende fronteras.

A través de alianzas estratégicas como esta, la CONMEBOL continúa fortaleciendo sus vínculos con marcas internacionales y ampliando las oportunidades de conectar sus competiciones con nuevas audiencias, manteniendo al fútbol sudamericano como protagonista en el escenario mundial.

Acerca de Lay’s®

Lay’s®, marca del portafolio PepsiCo, es la marca de papas fritas número uno del mundo y un símbolo de unión, diversión y disfrute que conecta a amigos y familias en sus momentos especiales. En Venezuela, Lay’s ® lleva el sello venezolano: se elabora en el país con materia prima 100% venezolana, a partir de papas cultivadas por productores locales bajo altos estándares internacionales. Con ello, PepsiCo reafirma su compromiso con la agricultura y el aparato productivo nacional, y une el prestigio global de la marca con el orgullo de lo hecho en casa. Está disponible en los principales puntos de venta del país, en presentaciones de 30 y 80 gramos.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de $1,000 millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

Lo que guía a PepsiCo es nuestra visión de ser el líder mundial en bebidas y alimentos convenientes al ganar con pep+ (PepsiCo Positive). Pep+ es nuestra transformación estratégica de extremo a extremo que pone la sostenibilidad y el capital humano en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas.Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en Instagram y Facebook

Sobre CONMEBOL

Fundada en 1916, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) es el organismo rector del fútbol sudamericano y la confederación continental del deporte rey más antigua del mundo.

La CONMEBOL, formada por diez Asociaciones Miembro, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, es responsable de la organización y gobernanza de los principales torneos internacionales de fútbol sudamericano, entre los que se encuentran la CONMEBOL Copa América, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa, entre otros.

Desde 2016, la CONMEBOL ha llevado a cabo una serie de reformas estructurales para modernizar su gobierno y sus operaciones, aumentar la competitividad global de sus torneos exclusivos y reforzar su promoción del desarrollo del fútbol mediante el aumento de los ingresos y la inversión.