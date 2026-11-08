Martha Hernández recibe el Global Democracy Award en Washington por su contribución a la democracia en Iberoamérica

La estratega colombiana obtuvo tres reconocimientos en los Napolitan Victory Awards, entre ellos el Global Democracy Award, una distinción individual otorgada por The Washington Academy of Political Arts and Sciences.

Prensa. Ángel Rojas Reyes

La estratega política colombiana Martha Hernández fue distinguida con el Global Democracy Award durante los Napolitan Victory Awards, otorgados por The Washington Academy of Political Arts and Sciences, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la democracia en Iberoamérica.





Este reconocimiento individual representa uno de los logros más significativos de su trayectoria de más de 25 años en el ámbito de las ciencias políticas, la comunicación estratégica y la consultoría política internacional.





Hernández, quien actualmente se desempeña como directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y estratega coordinadora en QSocial Argentina, recibió este galardón como reconocimiento a su trabajo y compromiso con el desarrollo de sociedades más libres, justas y democráticas.

Un reconocimiento dedicado a su padre y al equipo detrás de una remontada histórica en Brasil

Con profunda emoción, Martha Hernández dedicó este importante reconocimiento a su padre, quien afortunadamente la acompaña en vida, y a todo el equipo de profesionales y consultores que hicieron posible la histórica remontada electoral en Brasil en 2026.





En su mensaje de agradecimiento destacó especialmente a Halley, Octavio, Fernando, Nadia, Marcelo, Amira, JP, Vika y Matheus, así como a cada uno de los consultores y profesionales que aportaron su experiencia, talento y profesionalismo para alcanzar este resultado.





«Este galardón es un honor enorme y quiero dedicarlo a mi padre y a todo el gran equipo que hizo posible la remontada histórica en Brasil. A Halley, Octavio, Fernando, Nadia, Marcelo, Amira, JP, Vika, Matheus y a cada uno de los consultores y profesionales que aportaron su experiencia y profesionalismo. Gracias por la confianza, por el trabajo en equipo y por demostrar que detrás de cada gran resultado hay grandes personas», expresó Hernández.

Tres reconocimientos en los Napolitan Victory Awards

Además del Global Democracy Award, Martha Hernández recibió otros dos reconocimientos colectivos vinculados a su labor editorial en la industria de la consultoría política.





En su calidad de directora editorial de dos publicaciones especializadas mexicanas, fue parte de los equipos reconocidos en las siguientes categorías:

- Mejor Medio de Comunicación Político Impreso: revista Praxis Política.

- Mejor Medio de Comunicación Político Digital: revista Sufragio.





Estos reconocimientos destacan la contribución de ambas publicaciones a la difusión del conocimiento, el análisis y el desarrollo profesional de la comunicación y la consultoría política en Iberoamérica.

Una trayectoria de proyección internacional

Martha Hernández es doctoranda y magíster en Ciencias Políticas, comunicadora social y periodista. Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultora en ciencias políticas y comunicaciones, con participación en campañas electorales y proyectos de comunicación estratégica en distintos países.





Entre sus antecedentes profesionales destaca su colaboración en la estrategia de comunicaciones de la campaña de una diputada nacional de Francia, perteneciente al partido del presidente Emmanuel Macron, trabajo por el cual obtuvo el Napolitan Victory Award como Consultora del Año en un rol de apoyo en 2023.





En 2025 recibió los Napolitan Victory Awards en las categorías Mujer Influyente y Excelencia en Creatividad Gráfica. También fue reconocida entre los 100 COMPOL Washington 2025 y recibió el Premio a la Excelencia Académica Política 2024.





Su trayectoria incluye su participación como consultora política en la campaña presidencial de Ecuador 2024-2025 y su colaboración en la campaña presidencial ganadora de Brasil 2026.





Asimismo, ha recibido reconocimientos como los Presidential Volunteer Service Awards (PVSA) de la Casa Blanca, el Hispanic Honor 2025, en categoría Gold, y la moneda del Capitolio, por su aporte a la comunidad y a la democracia. También ha sido reconocida como líder influyente en el Congreso Mundial de Líderes, realizado en universidades como Harvard y Houston, en Estados Unidos.





En el ámbito académico y editorial, es autora del libro Industria de la Consultoría Política en Iberoamérica, que alcanzó la categoría de Best Seller en tres categorías en 2025. Se desempeña como docente de programas de maestría en Comunicación Política del IMF de España, la Universidad Hemisferios de Ecuador y la Universidad Externado de Colombia. Además, ha dirigido editorialmente diversas revistas académicas especializadas en consultoría política y ha participado durante varios años como jurado de los Polaris Awards de Inglaterra.

Un compromiso que continúa

Para Martha Hernández, los reconocimientos obtenidos representan mucho más que distinciones profesionales: son un impulso para continuar trabajando por el fortalecimiento de la democracia y la construcción de sociedades más libres, justas y en paz. «Seguimos trabajando en pro de sociedades más libres, justas, democráticas y en paz. ¡Vamos por más!», concluyó.