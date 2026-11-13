Participa en los eventos de autopartes más importantes de América Latina y el mundo

E l sector del comercio de autopartes en Venezuela analiza el comportamiento del mercado y busca la actualización constante para el parque automotor nacional, según su presidente, Carlos Rondón.

Prensa. Sol Comunicaciones

Si bien es cierto que la importación de autopartes chinas ha crecido en 70% en los últimos años, no menos cierto es que el sector repuestero está buscando diversificar sus proveedores, tomando en cuenta la relación que están desarrollando con otros exportadores internacionales.





Así lo expresó, el presidente de la Cámara Nacional de Autopartes, Canidra, Carlos Rondón, al revisar el comportamiento de las importaciones en 2026, siendo China, Estados Unidos, Australia, Brasil y la India, los principales exportadores hacia Venezuela.





El líder de las autopartes de Venezuela, se encuentra en la actualidad en Brasil, en el evento la “16º Rueda de Negocios Internacional”, organizada por el Sindicato Nacional de Industrias de Componentes para vehículos automotores, Sindipeças, en conjunto con ApexBrasil, bajo el proyecto “Brasil Auto Parts”, instancias gremiales muy importantes en fabricación de componentes y autopartes, con sede en Sao Paulo.





“Para nuestro país, -dijo-, es muy importante la representación en este entorno, en el que están participando representantes de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y México, con quienes también podemos explorar las posibilidades de negocios con Venezuela”.





Canidra está en la vanguardia de los negocios en autopartes, porque es una cámara con 59 años de historia, que se ha enfocado en traer a los consumidores venezolanos, productos innovadores, diversos, de alta tecnología y categoría; sin olvidar la importancia y calidad de los productos fabricados en Venezuela.





Adicionalmente, Carlos Rondón está participando en el XXII Forum ESG 2026, como parte de una agenda institucional, enfocada en la sustentabilidad y futuro de la industria de componentes en América Latina.





Mercado de autopartes en Venezuela

Está concentrado en 58,7% de China, cuyo auge se ha consolidado por la venta de vehículos asiáticos en el país; un 13% Estados Unidos, que cubre la demanda de flotas americanas tradicionales; Australia, 6,1% enfocado principalmente en la oferta formal de partes mecánicas; Brasil con un 5,7 %, principal proveedor latinoamericano e India/Japón, 16%, que absorbe el resto del mercado , y que compite comercialmente con México y Colombia, dado el incremento de vehículos de origen global.





En las próximas semanas, Canidra también estará presente en los dos eventos más importantes y grandes de la industria de autopartes y el mercado de repuestos automotores. Son ellos la Exposición de productos del mercado de repuestos automotores (Automotive Aftermarket Products Expo) y el SEMA Show 2026, que se enfocará en especialidades, equipamiento de rendimiento, personalización de vehículos, neumáticos y accesorios, según informó Netword Las Vegas. Ambos se llevarán a cabo entre el 3 y el 6 de noviembre de 2026.





“Mucho que aprender y colocar a la disposición de los importadores de repuestos automotores, quienes siempre han mostrado su interés en dar el servicio más completo y de mejor calidad a los consumidores de Venezuela, concluyó el presidente de Canidra, Carlos Rondón.